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    Наушники-вкладыши

    SHE2611/00
    Общая оценка / 5
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      Наушники-вкладыши

      SHE2611/00
      Общая оценка / 5

      Вразброс и по шаблону

      Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники-вкладыши

      Вразброс и по шаблону

      Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.

      Вразброс и по шаблону

      Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши

      Вразброс и по шаблону

      Вкладыши-наушники с идеально сбалансированным натуралистичным звучанием и съемными ушными колпачками, учитывающими персональные особенности.

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        Наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

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        5 пар сменных накладок

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

        Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Выберите сменные колпачки, которые наиболее соответствуют вашим потребностям

        Выберите из трех наборов сменных колпачков, различающихся цветом и стилем исполнения тот, который больше всех придется вам по вкусу и функциональности.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          медный
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          106  дБ
          Диаметр излучателя
          15  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,442  кг
          высота
          11,8  см
          Длина
          18,4  см
          Вес нетто
          0,114  кг
          Вес упаковки
          0,328  кг
          ширина
          18  см
          EAN
          87 12581 32823 8
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          7,951  кг
          высота
          51,2  см
          Длина
          39  см
          Вес нетто
          1,824  кг
          Вес упаковки
          6,127  кг
          ширина
          38,2  см
          EAN
          87 12581 32824 5
          Количество потребительских упаковок
          96

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,8  см
          Вес брутто
          0,052  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,019  кг
          Вес упаковки
          0,033  кг
          ширина
          10  см
          EAN
          87 12581 32822 1
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

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