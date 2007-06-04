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    Вкладыши-наушники

    SHE2616/00
    Общая оценка / 5
    • Совпадение цвета Совпадение цвета Совпадение цвета
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      Вкладыши-наушники

      SHE2616/00
      Общая оценка / 5

      Совпадение цвета

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Вкладыши-наушники

      Совпадение цвета

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      Совпадение цвета

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Вкладыши-наушники

      Совпадение цвета

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

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        Вкладыши-наушники

        Вкладыши-наушники

        Итого:

        Совпадение цвета

        Яркие цвета для разных стилей

        15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.

        Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

        Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

        Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.

        • Звук

          Акустическая система
          Откр.
          Тип магнита
          Неодимовый
          Голосовая катушка
          Медь
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Частотный отклик
          12 - 22 000
          Полное сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50мВт
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр динамика
          15 мм
          Тип
          Динамический

        • Возможности подключения

          Подключение
          Параллельные, симметричные
          Длина кабеля
          1,0 м
          Переходник
          3,5 мм, стерео
          Отделка разъема
          Хромированное покрытие
          Тип кабеля
          Медь

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,422
          Высота
          11,8
          Длина
          18,4
          Вес нетто
          0,078
          Вес упаковки
          0,344
          Ширина
          18

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          8,052
          Высота
          51,2
          Длина
          39
          Вес нетто
          1,248
          Вес упаковки
          6,804
          Ширина
          38,2

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3
          Вес брутто
          0,047
          Высота
          17,8
          Вес нетто
          0,013
          Вес упаковки
          0,034
          Ширина
          9,8

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