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Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совпадение цвета
Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.
Совпадение цвета
Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совпадение цвета
Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.
Вкладыши-наушники
Итого:
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.
Звук
Возможности подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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