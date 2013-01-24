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    Наушники-вкладыши

    SHE2634/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Совпадение цвета Совпадение цвета Совпадение цвета
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      Наушники-вкладыши

      SHE2634/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Совпадение цвета

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники-вкладыши

      Совпадение цвета

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      Совпадение цвета

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши

      Совпадение цвета

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

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        Наушники-вкладыши

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        Итого:

        Совпадение цвета

        Яркие цвета для разных стилей

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

        Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          медь
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          106  дБ
          Диаметр излучателя
          15  мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1  м
          Муфта
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медь

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 42668 2
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес брутто
          0,315  кг
          Высота
          8,1  см
          Длина
          21  см
          Вес нетто
          0,084  кг
          Вес упаковки
          0,231  кг
          Ширина
          18,7  см

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 42669 9
          Количество потребительских упаковок
          96
          Вес брутто
          6  кг
          Высота
          36,4  см
          Длина
          44,2  см
          Вес нетто
          1,344  кг
          Вес упаковки
          4,656  кг
          Ширина
          39,6  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 12581 42667 5
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Глубина
          3,2  см
          Вес брутто
          0,03  кг
          Высота
          17,6  см
          Вес нетто
          0,014  кг
          Вес упаковки
          0,016  кг
          Ширина
          5,3  см

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