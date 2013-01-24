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    Наушники-вкладыши

    SHE2643/00
    Общая оценка / 5
    • Музыка в цвете Музыка в цвете Музыка в цвете
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      Наушники-вкладыши

      SHE2643/00
      Общая оценка / 5

      Музыка в цвете

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники-вкладыши

      Музыка в цвете

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      Музыка в цвете

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши

      Музыка в цвете

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

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        Наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Музыка в цвете

        Яркие цвета для разных стилей

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

        Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          медный
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          103  дБ
          Диаметр излучателя
          13,5  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,193  кг
          высота
          6,5  см
          Длина
          22  см
          Вес нетто
          0,042  кг
          Вес упаковки
          0,151  кг
          ширина
          11  см
          EAN
          87 12581 47864 3
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          3,596  кг
          высота
          31  см
          Длина
          46,5  см
          Вес нетто
          0,672  кг
          Вес упаковки
          2,924  кг
          ширина
          24,5  см
          EAN
          87 12581 47869 8
          Количество потребительских упаковок
          96

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Блистер
          Глубина
          5,5  см
          Вес брутто
          0,025  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,007  кг
          Вес упаковки
          0,018  кг
          ширина
          3  см
          EAN
          87 12581 47859 9
          Количество изделий в упаковке
          1

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