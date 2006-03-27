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Extra Bass
Вкладыши-наушники с двойными отверстиями обеспечивают более сбалансированное и натуралистичное звучание и имеют переносную сумку для обеспечения лучшей сохранности во время хранения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Вкладыши-наушники с двойными отверстиями обеспечивают более сбалансированное и натуралистичное звучание и имеют переносную сумку для обеспечения лучшей сохранности во время хранения.
Extra Bass
Вкладыши-наушники с двойными отверстиями обеспечивают более сбалансированное и натуралистичное звучание и имеют переносную сумку для обеспечения лучшей сохранности во время хранения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Вкладыши-наушники с двойными отверстиями обеспечивают более сбалансированное и натуралистичное звучание и имеют переносную сумку для обеспечения лучшей сохранности во время хранения.
Вкладыши-наушники
Итого:
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ харакеристики и повышения общего качества звучания.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.
Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.
Звук
Возможность соединения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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