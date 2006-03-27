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    Вкладыши-наушники

    SHE2650/00
    Общая оценка / 5
    • Extra Bass Extra Bass Extra Bass
      -{discount-value}

      Вкладыши-наушники

      SHE2650/00
      Общая оценка / 5

      Extra Bass

      Вкладыши-наушники с двойными отверстиями обеспечивают более сбалансированное и натуралистичное звучание и имеют переносную сумку для обеспечения лучшей сохранности во время хранения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Вкладыши-наушники

      Extra Bass

      Вкладыши-наушники с двойными отверстиями обеспечивают более сбалансированное и натуралистичное звучание и имеют переносную сумку для обеспечения лучшей сохранности во время хранения.

      Extra Bass

      Вкладыши-наушники с двойными отверстиями обеспечивают более сбалансированное и натуралистичное звучание и имеют переносную сумку для обеспечения лучшей сохранности во время хранения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Вкладыши-наушники

      Extra Bass

      Вкладыши-наушники с двойными отверстиями обеспечивают более сбалансированное и натуралистичное звучание и имеют переносную сумку для обеспечения лучшей сохранности во время хранения.

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        Вкладыши-наушники

        Вкладыши-наушники

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        Итого:

        Extra Bass

        для мощного звучания

        15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.

        Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

        Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ харакеристики и повышения общего качества звучания.

        Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

        Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.

        Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

        Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

        • Звук

          Акустическая система
          Откр.
          Тип магнита
          Неодимовый
          Голосовая катушка
          Медь
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Частотный отклик
          12 - 22 000  Гц
          Полное сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50мВт
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр динамика
          15 мм
          Тип
          Динамический

        • Возможность соединения

          Подключение
          Параллельные, симметричные
          Длина кабеля
          1,0 м
          Переходник
          3,5 мм стерео
          Отделка контактов
          Никелевое покрытие
          Тип кабеля
          Медь

        • Аксессуары

          защитный футляр
          Да

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,7  см
          Вес брутто
          0,065  кг
          Высота
          17,6  см
          Вес нетто
          0,03  кг
          Вес упаковки
          0,035  кг
          Ширина
          10,6  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          9,33  кг
          Высота
          50  см
          Вес нетто
          2,88  кг
          Вес упаковки
          6,45  кг
          Ширина
          38  см
          Длина
          38,2  см

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,517  кг
          Высота
          11,8  см
          Длина
          18,4  см
          Вес нетто
          0,18  кг
          Вес упаковки
          0,337  кг
          Ширина
          18  см

        Что входит в комплект?

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        Другие продукты в комплекте

        • Футляр

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