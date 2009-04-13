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Сбалансированность
Эти наушники-вкладыши отличает превосходное звучание, стильный дизайн и долговечность. Двойные отверстия позволяют добиться сбалансированного и более гармоничного звучания — независимо от того, дома Вы или в поездке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сбалансированность
Эти наушники-вкладыши отличает превосходное звучание, стильный дизайн и долговечность. Двойные отверстия позволяют добиться сбалансированного и более гармоничного звучания — независимо от того, дома Вы или в поездке.
Сбалансированность
Эти наушники-вкладыши отличает превосходное звучание, стильный дизайн и долговечность. Двойные отверстия позволяют добиться сбалансированного и более гармоничного звучания — независимо от того, дома Вы или в поездке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сбалансированность
Эти наушники-вкладыши отличает превосходное звучание, стильный дизайн и долговечность. Двойные отверстия позволяют добиться сбалансированного и более гармоничного звучания — независимо от того, дома Вы или в поездке.
Наушники-вкладыши
Итого:
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
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Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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