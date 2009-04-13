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    Наушники-вкладыши

    SHE2660/00
    Общая оценка / 5
    • Сбалансированность Сбалансированность Сбалансированность
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      Наушники-вкладыши

      SHE2660/00
      Общая оценка / 5

      Сбалансированность

      Эти наушники-вкладыши отличает превосходное звучание, стильный дизайн и долговечность. Двойные отверстия позволяют добиться сбалансированного и более гармоничного звучания — независимо от того, дома Вы или в поездке.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Сбалансированность

      Эти наушники-вкладыши отличает превосходное звучание, стильный дизайн и долговечность. Двойные отверстия позволяют добиться сбалансированного и более гармоничного звучания — независимо от того, дома Вы или в поездке.

      Сбалансированность

      Эти наушники-вкладыши отличает превосходное звучание, стильный дизайн и долговечность. Двойные отверстия позволяют добиться сбалансированного и более гармоничного звучания — независимо от того, дома Вы или в поездке.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Сбалансированность

      Эти наушники-вкладыши отличает превосходное звучание, стильный дизайн и долговечность. Двойные отверстия позволяют добиться сбалансированного и более гармоничного звучания — независимо от того, дома Вы или в поездке.

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        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

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        Итого:

        Сбалансированность

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

        Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          медный
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          103  дБ
          Диаметр излучателя
          15  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Никелированный
          Тип кабеля
          медный

        • Размеры упаковки

          высота
          17,5  см
          ширина
          10  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес нетто
          0,011  кг
          Вес брутто
          0,05  кг
          Вес упаковки
          0,039  кг
          EAN
          87 12581 45288 9
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Длина
          50,6  см
          ширина
          45,5  см
          высота
          58,2  см
          Вес нетто
          1,056  кг
          Вес брутто
          9,9  кг
          Вес упаковки
          8,844  кг
          EAN
          87 12581 45290 2
          Количество потребительских упаковок
          96

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          24,5  см
          ширина
          21,3  см
          высота
          14,2  см
          Вес нетто
          0,066  кг
          Вес брутто
          0,53  кг
          Вес упаковки
          0,464  кг
          EAN
          87 12581 45289 6
          Количество потребительских упаковок
          6

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