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    Наушники-вкладыши

    SHE2670GN/10
    Общая оценка / 5
    • Музыка в цвете Музыка в цвете Музыка в цвете
      -{discount-value}

      Наушники-вкладыши

      SHE2670GN/10
      Общая оценка / 5

      Музыка в цвете

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Музыка в цвете

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      Музыка в цвете

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Музыка в цвете

      Наушники-вкладыши с идеально сбалансированным и натуралистичным звучанием.

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        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

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        Итого:

        Музыка в цвете

        Яркие цвета для разных стилей

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

        Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          Медь
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          103 дБ
          Диаметр излучателя
          13,5 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,0 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Хромированное
          Тип кабеля
          Медь

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,2222  кг
          высота
          5,9  см
          Длина
          30,4  см
          Вес нетто
          0,0666  кг
          Вес упаковки
          0,1556  кг
          ширина
          9,8  см
          EAN
          87 12581 58516 7
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,0488  кг
          высота
          13,4  см
          Длина
          31,3  см
          Вес нетто
          0,2664  кг
          Вес упаковки
          0,7824  кг
          ширина
          21,3  см
          EAN
          87 12581 58519 8
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3  см
          Вес брутто
          0,0252  кг
          Вес нетто
          0,0111  кг
          Вес упаковки
          0,0141  кг
          ширина
          5  см
          EAN
          69 23410 70703 8
          высота
          17  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

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