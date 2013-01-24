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Сбалансированность
Эти наушники-вкладыши обеспечивают естественное, сбалансированное и гармоничное звучание музыки. Удобный регулятор громкости и портативный футляр дополняют комплект, делая использование наушников максимально простым.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сбалансированность
Эти наушники-вкладыши обеспечивают естественное, сбалансированное и гармоничное звучание музыки. Удобный регулятор громкости и портативный футляр дополняют комплект, делая использование наушников максимально простым.
Сбалансированность
Эти наушники-вкладыши обеспечивают естественное, сбалансированное и гармоничное звучание музыки. Удобный регулятор громкости и портативный футляр дополняют комплект, делая использование наушников максимально простым.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сбалансированность
Эти наушники-вкладыши обеспечивают естественное, сбалансированное и гармоничное звучание музыки. Удобный регулятор громкости и портативный футляр дополняют комплект, делая использование наушников максимально простым.
Наушники-вкладыши
Цена магазина Philips
Итого:
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.
Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка