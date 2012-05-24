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    Наушники-вкладыши

    SHE3000WT/10
    Общая оценка / 5
    • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
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      Наушники-вкладыши

      SHE3000WT/10
      Общая оценка / 5

      Усиленные басы

      Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 89.00грн

      Наушники-вкладыши

      Усиленные басы

      Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Усиленные басы

      Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 89.00грн

      Наушники-вкладыши

      Усиленные басы

      Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Эргономичный дизайн и тонкие прорезиненные насадки гарантируют комфорт даже при длительном прослушивании музыки. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

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        Итого:

        Усиленные басы

        Уникальные тонкие насадки для идеального прилегания

        • Белый
        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

        Тонкие насадки наушников-вкладышей для идеальной посадки

        Тонкие насадки наушников-вкладышей для идеальной посадки

        Тонкие насадки разработаны с учетом формы слухового канала человека. Плотная и надежная посадка наверняка не оставит равнодушными любителей наушников-вкладышей.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Сверхмягкие резиновые насадки для комфортного ношения

        Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

        • Габариты изделия

          ширина
          1,65  см
          высота
          2,3  см
          Глубина
          1,5  см
          Вес
          0,0118  кг

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          медь
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          115  дБ
          Диаметр излучателя
          15  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Никелированный
          Тип кабеля
          медь

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          высота
          17,3  см
          ширина
          5  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес нетто
          0,0118  кг
          Вес брутто
          0,026  кг
          Вес упаковки
          0,0142  кг
          EAN
          69 23410 71144 8
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Длина
          33  см
          ширина
          19,1  см
          высота
          14  см
          Вес нетто
          0,2832  кг
          Вес брутто
          1,077  кг
          Вес упаковки
          0,7938  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          GTIN
          1 69 23410 71144 5

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          18,3  см
          ширина
          8  см
          высота
          6,2  см
          Вес нетто
          0,0354  кг
          Вес брутто
          0,1135  кг
          Вес упаковки
          0,0781  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          2 69 23410 71144 2

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