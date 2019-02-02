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Больше не доступен

Наушники-вкладыши

SHE3205BL/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Синий
Синий
Черный
Черный

Насыщенные басы, четкий звук

Наушники SHE3205 обеспечивают комфортную посадку и оснащены 14,2-мм излучателями и отверстием для низких частот, что гарантирует воспроизведение насыщенных басов и четкого звука. Встроенный микрофон позволяет легко переключаться между режимами музыки и вызовов. Выберите один из 6 стильных цветов, сочетающихся с часами Apple Watch.

Посмотреть все преимущества

Для комфортной посадки учитывается строение уха

Насыщенные басы, четкий звук

  • 14,2-мм излучатели, открытое оформление

  • Наушник-вкладыш

Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

Прочная конструкция Flexi-Grip

Прочная конструкция Flexi-Grip

Мягкая и гибкая деталь соединения разъема и кабеля защищает кабель от повреждения даже в случае сильного сгибания.

Для комфортной посадки учитывается строение уха

При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/02/2019

Україна

Україна

Всё очень классно.

[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3205BL Навушники-вкладиші

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE3205BL Навушники-вкладиші

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