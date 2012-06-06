Другие продукты в комплекте
- Прозрачные накладки трех размеров
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Звучание басов
Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звучание басов
Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах
Звучание басов
Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звучание басов
Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши
Итого:
Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
Габариты изделия
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Подключения
Звук
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я понимаю
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.