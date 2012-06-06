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    Наушники-вкладыши

    SHE3501PP/00
    Общая оценка / 5
    • Звучание басов Звучание басов Звучание басов
      -{discount-value}

      Наушники-вкладыши

      SHE3501PP/00
      Общая оценка / 5

      Звучание басов

      Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Звучание басов

      Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах

      Звучание басов

      Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Звучание басов

      Сверхмалый размер и мягкие насадки наушников Philips SHE3501PP/00 обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Малые, но мощные излучатели для отличных басов. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

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        Итого:

        Звучание басов

        Компактные наушники с мягкими насадками

        • Фиолетовый
        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

        Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

        • Габариты изделия

          ширина
          1,3  см
          ширина
          0,5  (дюймы)
          высота
          2,1  см
          высота
          0,8  (дюймы)
          Глубина
          1,3  см
          Глубина
          0,5  (дюймы)
          Вес
          0,01  кг
          Вес
          0,022  фунта

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,208  кг
          высота
          10,5  см
          Длина
          18  см
          Вес нетто
          0,06  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          0,148  кг
          ширина
          7  см
          GTIN
          2 69 23410 71540 2
          Вес брутто
          0,458  фунта
          высота
          4,1  (дюймы)
          Длина
          7,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,132  фунта
          Вес упаковки
          0,326  фунта
          ширина
          2,8  (дюймы)

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,041  кг
          высота
          12,5  см
          Длина
          30  см
          Вес нетто
          0,24  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,801  кг
          ширина
          19,5  см
          GTIN
          1 69 23410 71540 5
          Вес брутто
          2,295  фунта
          высота
          4,9  (дюймы)
          Длина
          11,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,529  фунта
          Вес упаковки
          1,766  фунта
          ширина
          7,7  (дюймы)

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная
          Глубина
          2,6  см
          Вес брутто
          0,028  кг
          высота
          17,25  см
          Вес нетто
          0,01  кг
          Вес упаковки
          0,018  кг
          ширина
          5  см
          EAN
          69 23410 71540 8
          Глубина
          1,0  (дюймы)
          Вес брутто
          0,062  фунта
          высота
          6,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,022  фунта
          Вес упаковки
          0,040  фунта
          ширина
          2,0  (дюймы)

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Звук

          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          100  дБ
          Тип
          Динамический
          Диапазон частот
          12–22 500  Гц

        Что входит в комплект?

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