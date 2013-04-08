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Гарнитура с наушниками-вкладышами

SHE3515PK/00
Общая оценка / 5
  • Чистый звук Чистый звук Чистый звук
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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHE3515PK/00
    Общая оценка / 5

    Чистый звук

    Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Чистый звук

    Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения. Узнать обо всех преимуществах

    Чистый звук

    Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    Чистый звук

    Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Итого:

      Чистый звук

      для вашего мобильного телефона

      • Розовый
      Встроенные микрофон и кнопка вызова

      Встроенные микрофон и кнопка вызова

      Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

      Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

      В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

      Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

      Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

      Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

      Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

      Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

      Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

      Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Тип
        Динамический
        Диапазон частот
        12 - 23 500  Гц
        Сопротивление
        16  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        103  дБ
        Диаметр излучателя
        9  миллиметра
        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        Майларовый купол

      • Дизайн

        цвет
        Розовый

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Покрытие разъема
        Хромированное
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        Глубина
        2,7  см
        Вес брутто
        0,0309  кг
        высота
        17,3  см
        Вес нетто
        0,01465  кг
        Вес упаковки
        0,01625  кг
        ширина
        5  см
        Глубина
        1,1  (дюймы)
        Вес брутто
        0,068  фунта
        высота
        6,8  (дюймы)
        Вес нетто
        0,032  фунта
        Вес упаковки
        0,036  фунта
        ширина
        2,0  (дюймы)
        EAN
        69 23410 71926 0
        Тип упаковки
        Макетная
        Тип размещения на полке
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,2  кг
        высота
        13,6  см
        Длина
        37,4  см
        Вес нетто
        0,35160  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,84840  кг
        ширина
        17,4  см
        Вес брутто
        2,645  фунта
        высота
        5,4  (дюймы)
        Длина
        14,7  (дюймы)
        Вес нетто
        0,775  фунта
        Вес упаковки
        1,870  фунта
        ширина
        6,9  (дюймы)
        GTIN
        1 69 23410 71926 7

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,1305  кг
        высота
        6  см
        Длина
        18,1  см
        Вес нетто
        0,04395  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,08655  кг
        ширина
        8,1  см
        Вес брутто
        0,288  фунта
        высота
        2,4  (дюймы)
        Длина
        7,1  (дюймы)
        Вес нетто
        0,097  фунта
        Вес упаковки
        0,191  фунта
        ширина
        3,2  (дюймы)
        GTIN
        2 69 23410 71926 4

      • Габариты изделия

        Глубина
        0,5  (дюймы)
        Глубина
        1,16  см
        высота
        1,35  см
        высота
        0,5  (дюймы)
        Вес
        0,0109  кг
        Вес
        0,024  фунта
        ширина
        0,8  (дюймы)
        ширина
        2  см

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