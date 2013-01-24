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    Наушники с микрофоном

    SHE3555WT/00
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
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      Наушники с микрофоном

      SHE3555WT/00
      Общая оценка / 5

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Beamers с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Итого:

        Мощный звук и глубокие басы

        Компактный дизайн

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши

        2 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

        В комплект входят насадки 2 размеров, чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант.

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

        Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

        Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

        Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

        Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

        Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

        Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

        Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Чувствительность
          101  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,127  кг
          GTIN
          2 69 23410 72452 7
          высота
          6  см
          Длина
          18,1  см
          Вес нетто
          0,039  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,088  кг
          ширина
          8,1  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,14  кг
          GTIN
          1 69 23410 72452 0
          высота
          13,9  см
          Длина
          37,5  см
          Вес нетто
          0,312  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,828  кг
          ширина
          17,9  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,7  см
          EAN
          69 23410 72452 3
          Вес брутто
          0,027  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,013  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Вес упаковки
          0,014  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          5  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,2  см
          высота
          1,85  см
          Вес
          0,012  кг
          ширина
          2,1  см

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • UPC

          UPC
          8 89446 00603 2

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