Другие продукты в комплекте
- накладки для наушников
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Музыка в цвете
Яркие цвета на все случаи жизни. Миниатюрные наушники-вкладыши максимально комфортны для ушей. Качественные динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы. Идеально для прослушивания любимой музыки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка в цвете
Яркие цвета на все случаи жизни. Миниатюрные наушники-вкладыши максимально комфортны для ушей. Качественные динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы. Идеально для прослушивания любимой музыки.
Музыка в цвете
Яркие цвета на все случаи жизни. Миниатюрные наушники-вкладыши максимально комфортны для ушей. Качественные динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы. Идеально для прослушивания любимой музыки.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка в цвете
Яркие цвета на все случаи жизни. Миниатюрные наушники-вкладыши максимально комфортны для ушей. Качественные динамики обеспечивают чистый звук и мощные басы. Идеально для прослушивания любимой музыки.
Наушники-вкладыши
Итого:
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Подключения
Звук
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я понимаю
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.