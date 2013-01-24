Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Наушники-вкладыши

    SHE3590GN/10
    Общая оценка / 5
    • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
      -{discount-value}

      Наушники-вкладыши

      SHE3590GN/10
      Общая оценка / 5

      Усиленные басы

      Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши

      Усиленные басы

      Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

      Усиленные басы

      Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши

      Усиленные басы

      Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все in-ear-ear-bud-headphones

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Усиленные басы

        Компактные наушники с мягкими насадками

        • Светло-зеленая
        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

        Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          12 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Чувствительность
          103  дБ
          Тип
          Динамический
          Диаметр излучателя
          8,6  мм

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,125  кг
          высота
          6  см
          Длина
          18,1  см
          Вес нетто
          0,039  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,086  кг
          ширина
          8,1  см
          GTIN
          2 69 23410 71374 3
          Вес брутто
          0,276  фунта
          высота
          2,4  (дюймы)
          Длина
          7,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,086  фунта
          Вес упаковки
          0,19  фунта
          ширина
          3,2  (дюймы)

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,127  кг
          высота
          13,9  см
          Длина
          37,5  см
          Вес нетто
          0,312  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,815  кг
          ширина
          17,9  см
          GTIN
          1 69 23410 71374 6
          Вес брутто
          2,485  фунта
          высота
          5,5  (дюймы)
          Длина
          14,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,688  фунта
          Вес упаковки
          1,797  фунта
          ширина
          7  (дюймы)

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба
          Количество изделий в упаковке
          1
          Глубина
          2,7  см
          Вес брутто
          0,03  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,013  кг
          Вес упаковки
          0,017  кг
          ширина
          5  см
          EAN
          69 23410 71374 9
          Глубина
          1,1  (дюймы)
          Вес брутто
          0,066  фунта
          высота
          6,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,029  фунта
          Вес упаковки
          0,037  фунта
          ширина
          2  (дюймы)

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться