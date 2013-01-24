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Усиленные басы
Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усиленные басы
Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах
Усиленные басы
Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усиленные басы
Сверхмалый размер и мягкие насадки дают комфорт и плотное прилегание. Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают динамические низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши
Цена магазина Philips
Итого:
Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
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