Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Наушники-вкладыши

    SHE3590GY/10
    Общая оценка / 5
    • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
      -{discount-value}

      Наушники-вкладыши

      SHE3590GY/10
      Общая оценка / 5

      Усиленные басы

      Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Усиленные басы

      Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

      Усиленные басы

      Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Усиленные басы

      Наушники-вкладыши маленького размера с мягкими насадками обеспечивают комфортную посадку. Небольшие, но эффективные излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

        - {discount-value}

        Итого:

        Усиленные басы

        Компактные наушники с мягкими насадками

        • Серый
        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

        Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,1186  кг
          высота
          6  см
          Длина
          18,1  см
          Вес нетто
          0,0342  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,0844  кг
          ширина
          8,1  см
          GTIN
          2 69 23410 71373 6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,1128  кг
          высота
          13,6  см
          Длина
          37,4  см
          Вес нетто
          0,2736  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,8392  кг
          ширина
          17,4  см
          GTIN
          1 69 23410 71373 9

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          Глубина
          2,6  см
          Вес брутто
          0,027  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,0114  кг
          Вес упаковки
          0,0156  кг
          ширина
          5  см
          EAN
          69 23410 71373 2
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Подвес

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Звук

          Диапазон частот
          12 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Чувствительность
          103  дБ
          Тип
          Динамический
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,16  см
          высота
          1,4  см
          Вес
          0,01  кг
          ширина
          2  см

        Что входит в комплект?

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Другие продукты в комплекте

        • Прозрачные накладки трех размеров

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите доступ к специальным предложениям

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты
            ** Обязательное поле для заполнения

            Обязательное поле для заполнения

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.