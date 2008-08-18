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    Наушники-вкладыши

    SHE3600/00
    Общая оценка / 5
    • Удобство ношения Удобство ношения Удобство ношения
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      Наушники-вкладыши

      SHE3600/00
      Общая оценка / 5

      Удобство ношения

      Наушники с удобным быстросъемным шейным креплением. 15-мм излучатели и мягкие амбушюры обеспечивают удобное, комфортное ношение в течение длительного срока, а сверхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей компактных аудиоплееров.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Удобство ношения

      Наушники с удобным быстросъемным шейным креплением. 15-мм излучатели и мягкие амбушюры обеспечивают удобное, комфортное ношение в течение длительного срока, а сверхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей компактных аудиоплееров.

      Удобство ношения

      Наушники с удобным быстросъемным шейным креплением. 15-мм излучатели и мягкие амбушюры обеспечивают удобное, комфортное ношение в течение длительного срока, а сверхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей компактных аудиоплееров.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Удобство ношения

      Наушники с удобным быстросъемным шейным креплением. 15-мм излучатели и мягкие амбушюры обеспечивают удобное, комфортное ношение в течение длительного срока, а сверхмягкий шейный ремешок идеально подходит для ношения всех моделей компактных аудиоплееров.

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        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

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        Итого:

        Удобство ношения

        Шейный ремешок для максимального удобства

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Быстросъемный шейный ремешок — удобное отсоединение устройства

        Быстросъемный шейный ремешок оснащен механизмом безопасности, который при большой нагрузке автоматически размыкается. Это также удобно для съема ремешка.

        Быстросъемный крутящийся зажим позволяет быстро снять плеер MP3

        Простой в использовании быстросъемный крутящийся зажим позволяет быстро и непринужденно закрепить плеер MP3 на шейном ремешке и так же быстро снять его. Зажим нужно просто повернуть — и плеер MP3 снят.

        Скользящие зажимы обеспечивают аккуратное расположение кабеля

        Скользящие зажимы фиксируют кабели вместе, чтобы они лежали аккуратно, не спутывались и не причиняли вреда. Скользящий зажим в середине помогает отрегулировать размер шейного ремешка для дополнительной надежности ношения.

        Отверстия для потока воздуха для сбалансированного реалистичного звучания

        Отверстия для потока воздуха пропускают воздух через акустические системы, что помогает сохранять баланс высоких и низких частот, создавая эффект реалистичного звукового восприятия.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Сверхмягкий материал ремешка для дополнительного удобства ношения

        Сверхмягкий ремешок изготовлен из прочного хлопка, дающего ощущение мягкости при прикосновении к коже. Это создает дополнительные приятные ощущения при ношении.

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Звуковая катушка
          медный
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          106  дБ
          Диаметр излучателя
          15  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          0,3  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          медный

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 10895 91347 8
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Глубина
          3  см
          Вес брутто
          0,064  кг
          высота
          22  см
          Вес нетто
          0,017  кг
          Вес упаковки
          0,047  кг
          ширина
          10  см

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 10895 91349 2
          Количество потребительских упаковок
          96
          Вес брутто
          9,46  кг
          высота
          48  см
          Длина
          47.7  см
          Вес нетто
          1,632  кг
          Вес упаковки
          7,828  кг
          ширина
          39,8  см

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 10895 91348 5
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес брутто
          0,542  кг
          высота
          11,3  см
          Длина
          23,3  см
          Вес нетто
          0,384  кг
          Вес упаковки
          0,158  кг
          ширина
          18,5  см

        Что входит в комплект?

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        • Быстросъемный зажим

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