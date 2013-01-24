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    Наушники-вкладыши

    SHE3622/00
    Общая оценка / 5
    • Bubbles - радуга развлечений! Bubbles - радуга развлечений! Bubbles - радуга развлечений!
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      Наушники-вкладыши

      SHE3622/00
      Общая оценка / 5

      Bubbles - радуга развлечений!

      Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники-вкладыши

      Bubbles - радуга развлечений!

      Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?

      Bubbles - радуга развлечений!

      Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши

      Bubbles - радуга развлечений!

      Наушники Bubbles от Philips - это целая палитра ярких развлечений. Разве это не здорово - наслаждаться любимой музыкой вместе с другом, подключившись к одному MP3 плееру?

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        Наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Bubbles - радуга развлечений!

        Музыка для совместного прослушивания

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Сверхмягкие резиновые насадки для комфортного ношения

        Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

        совместимость с музыкой i-Phone для прослушивания музыки на телефоне i-Phone

        Разъем наушников 3,5 мм совместим с i-Phone, что позволяет подключить наушники к устройству i-Phone для прослушивания любимой музыки

        Специальный адаптер позволяет совместно прослушивать музыку

        Адаптер позволяет одновременно подключить две пары наушников к одному аудиоисточнику для совместного прослушивания музыки

        Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

        Мягкий и легкий материал обеспечивает комфорт

        Изготовленные из необычайно мягкого и легкого материала, эти наушники обеспечивают максимальный комфорт при многочасовом прослушивании музыки

        Яркие цвета наушников делают их по-настоящему стильными

        Выберите цвет ушных вкладышей: розовый, зеленый лайм или голубой лед. Уникальная форма (в виде пузырьков) и прозрачный дизайн наушников Bubbles подарят вам еще больше веселья

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами

        Мини-отсек для хранения излишков шнура

        Мини-отсек предназначен для хранения излишков шнура, обеспечивая оптимальный комфорт при ношении. Крючок на слайдере позволяет удобно прикрепить кабель к плееру после того, как вы обмотали его вокруг устройства

        Технические характеристики

        • Звук

          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          медный
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          16 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          108  дБ
          Диаметр излучателя
          13,5  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Размеры упаковки

          высота
          12,73  см
          ширина
          10,21  см
          Глубина
          3,82  см
          Вес нетто
          0,0216  кг
          Вес брутто
          0,043  кг
          Вес упаковки
          0,0214  кг

        • Внешняя упаковка

          Длина
          55,3  см
          ширина
          28,7  см
          высота
          60,5  см
          Вес нетто
          2,0736  кг
          Вес брутто
          7,7774  кг
          Вес упаковки
          5,7038  кг

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          27,2  см
          ширина
          13,2  см
          высота
          14,2  см
          Вес нетто
          0,1296  кг
          Вес брутто
          0,4203  кг
          Вес упаковки
          0,2907  кг

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