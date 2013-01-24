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    Наушники-вкладыши

    SHE3683/10
    Общая оценка / 5
    • Музыка в цвете Музыка в цвете Музыка в цвете
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      Наушники-вкладыши

      SHE3683/10
      Общая оценка / 5

      Музыка в цвете

      Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Музыка в цвете

      Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.

      Музыка в цвете

      Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Музыка в цвете

      Прозрачный корпус позволяет выбирать цвета наушников. Эргономичный дизайн гарантирует максимальный комфорт для ушей. Миниатюрные, но мощные АС обеспечивают чистый звук и сверхмощные басы. Отлично подойдут для длительного прослушивания.

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        Наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Музыка в цвете

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Удобные гибридные наушники обеспечивают исключительный комфорт

        Мягкая внутренняя и внешняя поверхность наушников создает дополнительный комфорт для длительного прослушивания музыки.

        Ползунок для укладки кабеля

        Миниатюрный ползунок позволяет регулировать длину кабеля и аккуратно хранить его. Передвиньте ползунок к наушникам, чтобы он не спутывался при хранении.

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

        Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

        Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

        Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

        Технические характеристики

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 53135 5
          высота
          6,5  см
          Длина
          30,8  см
          Количество потребительских упаковок
          6
          ширина
          11,5  см
          Вес брутто
          0,3324  кг
          Вес нетто
          0,0636  кг
          Вес упаковки
          0,2688  кг

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 53130 0
          высота
          14,7  см
          Длина
          31,6  см
          Количество потребительских упаковок
          24
          ширина
          24,3  см
          Вес брутто
          1,58  кг
          Вес нетто
          0,2544  кг
          Вес упаковки
          1,3256  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Блистер
          EAN
          87 12581 53127 0
          Количество изделий в упаковке
          1
          Глубина
          3,5  см
          высота
          17  см
          ширина
          5,2  см
          Вес брутто
          0,042  кг
          Вес нетто
          0,0106  кг
          Вес упаковки
          0,0314  кг

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Звук

          Диапазон частот
          10–23 500  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          102  дБ
          Тип
          Динамический

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Насадки
        • Чехол для хранения

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