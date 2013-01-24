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Flite

Наушники с микрофоном

SHE4205BK/00
Общая оценка / 5
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание
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    Flite Наушники с микрофоном

    SHE4205BK/00
    Общая оценка / 5

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Flite Наушники с микрофоном

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Flite Наушники с микрофоном

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

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      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Открытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        105  дБ
        Диаметр излучателя
        12,2  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Сопротивление
        32  Ом
        Диапазон частот
        9–23 000 Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Никелированный

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,16  см
        высота
        1,65  см
        Вес
        0,013  кг
        ширина
        1,75  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        1,5  см
        Вес брутто
        0,039  кг
        высота
        17,2  см
        Вес нетто
        0,013  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,026  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см
        EAN
        69 51613 99113 8

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,325  кг
        высота
        12,8  см
        Длина
        18,8  см
        Вес нетто
        0,078  кг
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес упаковки
        0,247  кг
        ширина
        11,7  см
        GTIN
        1 69 51613 99113 5

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