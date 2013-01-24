Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Универсальный спутник вашего дня: наушники Philips Flite Hyprlite обладают удобной посадкой, обеспечивают чистое звучание и непревзойденный комфорт. Благодаря утонченному дизайну и легкой конструкции вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
Легкие не значит хрупкие. Кабель наушников оснащен фиксатором для надежности и долговечности — специально для тех, кто всегда в движении.
Классический дизайн со свежими, современными, блестящими акцентами.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Инновационные звуковые трубки наушников-вкладышей усиливают поток воздуха для обеспечения глубоких, насыщенных басов.
Высокомощные 12,2-мм излучатели обеспечивают чистое и четкое звучание.
Благодаря утонченному дизайну вы почти не почувствуете их вес. Наушники Hyprlite обеспечивают прослушивание с непревзойденным комфортом.
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