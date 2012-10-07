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    Наушники-вкладыши

    SHE4600/00
    Общая оценка / 5
    • Улучшенные басы Улучшенные басы Улучшенные басы
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      Наушники-вкладыши

      SHE4600/00
      Общая оценка / 5

      Улучшенные басы

      Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Улучшенные басы

      Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      Улучшенные басы

      Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Улучшенные басы

      Благодаря 15-мм излучателям и отверстию для усиления басов эти наушники-вкладыши обеспечивают насыщенное звучание низких частот. Прорезиненный мягкий корпус с воздушной прокладкой обеспечивает комфортное, плотное прилегание внутри уха. 3 размера сменных подушечек для удобной посадки. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

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        Итого:

        Улучшенные басы

        Удобная посадка благодаря сменным насадкам

        • Черный
        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм излучатель обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм излучатель имеет идеальный размер для прослушивания.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Насадки с воздушной прокладкой для мягкости и комфорта

        Воздух между накладкой и динамиком снижает давление и придает конструкции дополнительную мягкость.

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Неодимовые магниты улучшают воспроизведение басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          18 —22 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          30  мВт
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          15  миллиметра
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Никелированный
          Тип кабеля
          медь

        • Размеры упаковки

          высота
          17,3  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес нетто
          0,0134  кг
          Вес брутто
          0,0592  кг
          Вес упаковки
          0,0458  кг
          EAN
          69 23410 71659 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная
          Глубина
          1,0  (дюймы)
          Вес брутто
          0,131  фунта
          высота
          6,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,030  фунта
          Вес упаковки
          0,101  фунта
          Тип размещения на полке
          Макетная
          ширина
          3,7  (дюймы)

        • Внешняя упаковка

          Длина
          35,8  см
          ширина
          21,5  см
          высота
          18,3  см
          Вес нетто
          0,3216  кг
          Вес брутто
          1,99  кг
          Вес упаковки
          1,6684  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          GTIN
          1 69 23410 71659 4
          Вес брутто
          4,387  фунта
          высота
          7,2  (дюймы)
          Длина
          14,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,709  фунта
          Вес упаковки
          3,678  фунта
          ширина
          8,5  (дюймы)

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          10,5  см
          ширина
          8,8  см
          высота
          16,9  см
          Вес нетто
          0,0402  кг
          Вес брутто
          0,2218  кг
          Вес упаковки
          0,1816  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          2 69 23410 71659 1
          Вес брутто
          0,489  фунта
          высота
          6,7  (дюймы)
          Длина
          4,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,089  фунта
          Вес упаковки
          0,400  фунта
          ширина
          3,5  (дюймы)

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,4  см
          Глубина
          0,6  (дюймы)
          высота
          2,5  см
          высота
          1,0  (дюймы)
          Вес
          0,0118  кг
          Вес
          0,026  фунта
          ширина
          0,8  (дюймы)
          ширина
          2  см

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