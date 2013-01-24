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Extra Bass
Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах
Extra Bass
Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Extra Bass
Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши
Цена магазина Philips
Итого:
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.
Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.
Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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Размеры упаковки
Габариты изделия