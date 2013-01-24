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    Наушники-вкладыши

    SHE7000RD/10
    Общая оценка / 5
    • Extra Bass Extra Bass Extra Bass
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      Наушники-вкладыши

      SHE7000RD/10
      Общая оценка / 5

      Extra Bass

      Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники-вкладыши

      Extra Bass

      Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

      Extra Bass

      Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши

      Extra Bass

      Наушники с мощными микроизлучателями для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Extra Bass

        Компактный дизайн

        • Вкладыши
        • Красный
        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

        Система защиты от спутывания

        Система защиты от спутывания

        Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          19–21 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          25 мВт
          Чувствительность
          107 дБ
          Диаметр излучателя
          8,6 мм
          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW

        • Дизайн

          цвет
          Красный

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,1605  кг
          GTIN
          2 69 23410 72020 8
          высота
          10,5  см
          Длина
          18  см
          Вес нетто
          0,036  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,1245  кг
          ширина
          7  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,514  кг
          GTIN
          1 69 23410 72020 1
          высота
          25  см
          Длина
          38  см
          Вес нетто
          0,288  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,226  кг
          ширина
          16  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2  см
          EAN
          69 23410 72020 4
          Вес брутто
          0,0445  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,012  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Дисплей
          Вес упаковки
          0,0325  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          9,5  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,5  см
          высота
          5,5  см
          Вес
          0,012  кг
          ширина
          5  см

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