Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Наушники-вкладыши

    SHE7000WT/10
    Общая оценка / 5
    • Компактный дизайн Компактный дизайн Компактный дизайн
      -{discount-value}

      Наушники-вкладыши

      SHE7000WT/10
      Общая оценка / 5

      Компактный дизайн

      Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Компактный дизайн

      Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

      Компактный дизайн

      Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Компактный дизайн

      Мощные микродинамики для глубоких басов и четкого звука. Невероятно малый размер этих наушников-вкладышей позволяет с комфортом слушать любимую музыку в течение долгих часов. Специальные ползунки помогут предотвратить спутывание кабелей. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

        - {discount-value}

        Итого:

        Компактный дизайн

        • Белый
        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Система защиты от спутывания

        Система защиты от спутывания

        Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          10–23 500  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          105 дБ
          Диаметр излучателя
          8,6 мм

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          0,1605  кг
          GTIN
          2 69 23410 71007 0
          высота
          10,5  см
          Длина
          18  см
          Вес нетто
          0,036  кг
          Вес упаковки
          0,1245  кг
          ширина
          7  см

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес брутто
          1,514  кг
          GTIN
          1 69 23410 71007 3
          высота
          25  см
          Длина
          38  см
          Вес нетто
          0,288  кг
          Вес упаковки
          1,226  кг
          ширина
          16  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2  см
          высота
          17,5  см
          ширина
          9,5  см
          EAN
          69 23410 71007 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес брутто
          0,0445  кг
          Вес нетто
          0,012  кг
          Тип упаковки
          Макетная
          Вес упаковки
          0,0325  кг
          Тип размещения на полке
          Макетная

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,5  см
          высота
          5,5  см
          Вес
          0,012  кг
          ширина
          5  см

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Подпишитесь и получите доступ к специальным предложениям

            Подпишитесь и получите дополнительную скидку 10% на первую покупку*

            Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций

            Получайте актуальные и полезные советы от Philips

            Узнавайте первыми информацию о новинках

            *

            * Промокод на 10% скидки мы пришлем вам на электронную почту, указанную в форме подписки, при условии первой регистриции такой электронной почты
            ** Обязательное поле для заполнения

            Обязательное поле для заполнения

            Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

            Что это означает?

            Зарегистрируйтесь
            в MyPhilips

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться

            Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

            Я понимаю

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            You are about to visit the Philips USA website.

            Я понимаю

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.