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    Наушники-вкладыши CitiScape

    SHE7055PP/00
    Общая оценка / 5
    • Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание Чистое и естественное звучание
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    • Play Pause

      Наушники-вкладыши CitiScape

      SHE7055PP/00
      Общая оценка / 5

      Чистое и естественное звучание

      Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши CitiScape

      Чистое и естественное звучание

      Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

      Чистое и естественное звучание

      Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши CitiScape

      Чистое и естественное звучание

      Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши CitiScape

        Наушники-вкладыши CitiScape

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        Итого:

        Чистое и естественное звучание

        с плоским кабелем с защитой от спутывания

        • Коллекция CitiScape
        • Вкладыши
        • Фиолетовый
        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

        Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

        Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

        Наушники-вкладыши CitiScape поставляются с тремя парами насадок, чтобы они идеально прилегали к вашему уху. Насадки трех размеров (от самых маленьких до больших) имеют стильный дизайн и комфортно сидят в ушах.

        Плоский кабель со слайдером не спутывается

        Плоский кабель со слайдером не спутывается

        Точно настроенные 9-мм излучатели обеспечивает чистый звук и динамичные басы

        Точно настроенные 9-мм излучатели обеспечивает чистый звук и динамичные басы

        Звукоизолирующие насадки не пропускают городской шум

        Звукоизолирующие насадки не пропускают городской шум

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность наушников: мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          19–21 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          25  мВт

        • Дизайн

          цвет
          Фиолетовый

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Размеры упаковки

          высота
          17,5  см
          высота
          6,9  (дюймы)
          ширина
          9,5  см
          ширина
          3,7  (дюймы)
          Глубина
          2  см
          Глубина
          0,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,013  кг
          Вес нетто
          0,029  фунта
          Вес брутто
          0,0502  кг
          Вес брутто
          0,111  фунта
          Вес упаковки
          0,0372  кг
          Вес упаковки
          0,082  фунта
          EAN
          69 23410 71911 6
          Тип размещения на полке
          Макетная
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Длина
          38  см
          Длина
          15,0  (дюймы)
          ширина
          16  см
          ширина
          6,3  (дюймы)
          высота
          25  см
          высота
          9,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,312  кг
          Вес нетто
          0,688  фунта
          Вес брутто
          1,73  кг
          Вес брутто
          3,814  фунта
          Вес упаковки
          1,418  кг
          Вес упаковки
          3,126  фунта
          GTIN
          1 69 23410 71911 3
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          18  см
          Длина
          7,1  (дюймы)
          ширина
          7  см
          ширина
          2,8  (дюймы)
          высота
          10,5  см
          высота
          4,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,039  кг
          Вес нетто
          0,086  фунта
          Вес брутто
          0,182  кг
          Вес брутто
          0,401  фунта
          Вес упаковки
          0,143  кг
          Вес упаковки
          0,315  фунта
          GTIN
          2 69 23410 71911 0
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Габариты изделия

          ширина
          2,2  см
          ширина
          0,9  (дюймы)
          высота
          2,4  см
          высота
          0,9  (дюймы)
          Глубина
          1,2  см
          Глубина
          0,5  (дюймы)
          Вес
          0,0127  кг
          Вес
          0,028  фунта

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