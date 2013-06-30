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Чистое и естественное звучание
Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое и естественное звучание
Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах
Чистое и естественное звучание
Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое и естественное звучание
Ритм жизни современных городов вдохновил нас на создание яркой коллекции наушников CitiScape Indies, которая добавит разнообразия в вашу жизнь. Мягкие шумоизолирующие насадки воспроизводят невероятно точный звук, динамичные басы и обеспечивают удобство ношения и полное погружение в любимую музыку. Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши CitiScape
Итого:
Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.
Наушники-вкладыши CitiScape поставляются с тремя парами насадок, чтобы они идеально прилегали к вашему уху. Насадки трех размеров (от самых маленьких до больших) имеют стильный дизайн и комфортно сидят в ушах.
Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность наушников: мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.
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Внутренняя упаковка
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