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    Вкладыши-наушники

    SHE7750/00
    Общая оценка / 5
    • Turbo Bass Turbo Bass Turbo Bass
      -{discount-value}

      Вкладыши-наушники

      SHE7750/00
      Общая оценка / 5

      Turbo Bass

      Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Вкладыши-наушники

      Turbo Bass

      Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием

      Turbo Bass

      Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Вкладыши-наушники

      Turbo Bass

      Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием

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        Вкладыши-наушники

        Вкладыши-наушники

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        Итого:

        Turbo Bass

        Вкладыши-наушники с насыщенным низкочастотным звучанием

        15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

        15-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает комфорт при ношении

        Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.

        Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

        Жесткий и упругий зажим создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Позолоченный штепсель 24 к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что ценная золотистая отделка штепселя обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Покрытый медью алюминиевый провод улучшает качество звука

        Применение высококачественного покрытого медью алюминиевого провода (CCAW) в голосовой катушке электроакустического преобразователя наушников значительно улучшает качество звука.

        Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Система Turbo Bass дает изумительное глубокое и динамичное звучание басов

        Уникальная система волноводов для низких частот 'ускоряет' их, направляя прямо в уши. В результате фантастическое реалистичное и притягивающее звучание.

        Асимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне

        Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для наружной эксплуатации

        Идеальная длина кабеля, позволяющая переносить аудиоустройство в нужное Вам место.

        Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

        Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

        • Звук

          Акустическая система
          Откр.
          Тип магнита
          Неодимовый
          Голосовая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Частотный отклик
          8 - 24 000  Гц
          Полное сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50мВт
          Чувствительность
          108 дБ
          Диаметр динамика
          15 мм
          Тип
          Динамический

        • Возможности подключения

          Подключение
          Симметричные
          Длина кабеля
          0,6 м + 0,6 м
          Переходник
          3,5 мм, стерео
          Отделка разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          OFC

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,53  кг
          Высота
          11,3  см
          Длина
          23,3  см
          Вес нетто
          0,372  кг
          Вес упаковки
          0,158  кг
          Ширина
          18,5  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          9,44  кг
          Высота
          48  см
          Длина
          48  см
          Вес нетто
          1,728  кг
          Вес упаковки
          7,712  кг
          Ширина
          40  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,9  см
          Вес брутто
          0,062  кг
          Высота
          22  см
          Вес нетто
          0,018  кг
          Вес упаковки
          ,044  кг
          Ширина
          9,9  см

        Что входит в комплект?

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        Другие продукты в комплекте

        • Разветвитель (черный)

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