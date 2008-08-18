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Turbo Bass
Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Turbo Bass
Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием
Turbo Bass
Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Turbo Bass
Высококачественные наушники-вкладыши с насыщенным низкочастотным звучанием
Вкладыши-наушники
Итого:
Достаточно небольшой для оптимальной подгонки и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений, этот 15-мм электроакустический преобразователь динамика имеет идеальный размер для прослушивания.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Можно не сомневаться, что ценная золотистая отделка штепселя обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Применение высококачественного покрытого медью алюминиевого провода (CCAW) в голосовой катушке электроакустического преобразователя наушников значительно улучшает качество звука.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Уникальная система волноводов для низких частот 'ускоряет' их, направляя прямо в уши. В результате фантастическое реалистичное и притягивающее звучание.
Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.
Идеальная длина кабеля, позволяющая переносить аудиоустройство в нужное Вам место.
Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.
Звук
Возможности подключения
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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