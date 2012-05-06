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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHE8005/00
    Общая оценка / 5
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      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      SHE8005/00
      Общая оценка / 5

      Включите басы!

      Наушники SHE8005/00 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает его срок службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Включите басы!

      Наушники SHE8005/00 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает его срок службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

      Включите басы!

      Наушники SHE8005/00 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает его срок службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Включите басы!

      Наушники SHE8005/00 с высококачественными излучателями малого размера воспроизводят кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Специальный зажим препятствует выдергиванию кабеля и увеличивает его срок службы. Нескользящее покрытие для удобства ношения. Сверхмягкие гибридные силиконовые насадки для дополнительного комфорта. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура с наушниками-вкладышами

        Гарнитура с наушниками-вкладышами

        Итого:

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        Для мобильного телефона с регулировкой громкости

        • Черный
        Управление громкостью и вызовами

        Управление громкостью и вызовами

        Хотите поменять громкость? Принять или отклонить вызов? Этими функциями можно управлять с помощью пульта. Управляйте телефоном через гарнитуру, не вынимая его из кармана!

        Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

        Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

        Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

        Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

        Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

        Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

        Система защиты от спутывания

        Система защиты от спутывания

        Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.

        Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса

        Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса

        Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

        Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

        Изогнутый акустический канал точно направляет звук

        Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

        Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

        Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

        Эргономичная конструкция Angled Acoustic обеспечивает естественное прилегание

        Небольшой наклон в 15 градусов модели Angled Acoustic, основанный на анатомическом строении уха человека, обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине и максимальный комфорт.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        • Габариты изделия

          Вес
          0,0135  кг
          Вес
          0,030  фунта
          Глубина
          1,2  см
          Глубина
          0,5  дюйма
          высота
          2,2  см
          высота
          0,9  дюйма
          ширина
          2,15  см
          ширина
          0,8  дюйма

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          10–23 500  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW
          Чувствительность
          100  дБ
          Диаметр излучателя
          10  мм
          Максимальная входная мощность
          15  мВт

        • Подключения

          Разъем
          3,5 мм стерео
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Подходит для:
          Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Функции управления

          Регулировка громкости
          Да

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          высота
          15  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          2,5  см
          Вес нетто
          0,0144  кг
          Вес брутто
          0,05291  кг
          Вес упаковки
          0,03851  кг
          EAN
          69 23410 71469 2
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная
          Глубина
          1,0  дюйма
          Вес брутто
          0,117  фунта
          высота
          5,9  дюйма
          Вес нетто
          0,032  фунта
          Вес упаковки
          0,085  фунта
          ширина
          3,7  дюйма

        • Внешняя упаковка

          Длина
          37  см
          ширина
          22  см
          высота
          18,7  см
          Вес нетто
          0,3456  кг
          Вес брутто
          1,813  кг
          Вес упаковки
          1,4674  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес брутто
          3,997  фунта
          GTIN
          1 69 23410 71469 9
          высота
          7,4  дюйма
          Длина
          14,6  дюйма
          Вес нетто
          0,762  фунта
          Вес упаковки
          3,235  фунта
          ширина
          8,7  дюйма

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          17,4  см
          ширина
          8,5  см
          высота
          17  см
          Вес нетто
          0,0864  кг
          Вес брутто
          0,4069  кг
          Вес упаковки
          0,3205  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес брутто
          0,897  фунта
          GTIN
          2 69 23410 71469 6
          высота
          6,7  дюйма
          Длина
          6,9  дюйма
          Вес нетто
          0,190  фунта
          Вес упаковки
          0,707  фунта
          ширина
          3,3  дюйма

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