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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHE8005/10
    Общая оценка / 5
    • Включите басы! Включите басы! Включите басы!
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      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      SHE8005/10
      Общая оценка / 5

      Включите басы!

      C маленькими высококачественными динамиками, выдающими кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Встроенный микрофон четко воспроизводит ваш голос. Пульт ДУ в кабеле для дополнительного удобства управления громкостью и вызовами.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Включите басы!

      C маленькими высококачественными динамиками, выдающими кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Встроенный микрофон четко воспроизводит ваш голос. Пульт ДУ в кабеле для дополнительного удобства управления громкостью и вызовами.

      Включите басы!

      C маленькими высококачественными динамиками, выдающими кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Встроенный микрофон четко воспроизводит ваш голос. Пульт ДУ в кабеле для дополнительного удобства управления громкостью и вызовами.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Включите басы!

      C маленькими высококачественными динамиками, выдающими кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Встроенный микрофон четко воспроизводит ваш голос. Пульт ДУ в кабеле для дополнительного удобства управления громкостью и вызовами.

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        Гарнитура с наушниками-вкладышами

        Цена магазина Philips

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        Включите басы!

        Для вашего мобильного телефона

        Управление громкостью и вызовами

        Управление громкостью и вызовами

        Хотите поменять громкость? Принять или отклонить вызов? Этими функциями можно управлять с помощью пульта. Управляйте телефоном через гарнитуру, не вынимая его из кармана!

        Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

        Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

        Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

        Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

        Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

        Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

        Система защиты от спутывания

        Система защиты от спутывания

        Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.

        Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса

        Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса

        Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

        Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

        Изогнутый акустический канал точно направляет звук

        Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

        Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

        Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

        Эргономичная конструкция Angled Acoustic обеспечивает естественное прилегание

        Небольшой наклон в 15 градусов модели Angled Acoustic, основанный на анатомическом строении уха человека, обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине и максимальный комфорт.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          10–23 500  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW
          Чувствительность
          100  дБ
          Диаметр излучателя
          10  мм
          Максимальная входная мощность
          15  мВт

        • Подключения

          Разъем
          3,5 мм стерео
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Подходит для:
          Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Функции управления

          Регулировка громкости
          Да

        • Размеры упаковки

          Высота
          17,4  см
          Ширина
          9,6  см
          Глубина
          3,2  см
          Вес нетто
          0,0132  кг
          Вес брутто
          0,0622  кг
          Вес упаковки
          0,049  кг
          EAN
          69 23410 70899 8
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Длина
          41,8  см
          Ширина
          20,5  см
          Высота
          17,9  см
          Вес нетто
          0,3168  кг
          Вес брутто
          2,017  кг
          Вес упаковки
          1,7002  кг
          EAN
          87 12581 59520 3
          Количество потребительских упаковок
          24

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          19,8  см
          Ширина
          10,2  см
          Высота
          16,5  см
          Вес нетто
          0,0792  кг
          Вес брутто
          0,448  кг
          Вес упаковки
          0,3688  кг
          EAN
          87 12581 59522 7
          Количество потребительских упаковок
          6

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