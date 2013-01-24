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Включите басы!
C маленькими высококачественными динамиками, выдающими кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Встроенный микрофон четко воспроизводит ваш голос. Пульт ДУ в кабеле для дополнительного удобства управления громкостью и вызовами.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Включите басы!
C маленькими высококачественными динамиками, выдающими кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Встроенный микрофон четко воспроизводит ваш голос. Пульт ДУ в кабеле для дополнительного удобства управления громкостью и вызовами.
Включите басы!
C маленькими высококачественными динамиками, выдающими кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Встроенный микрофон четко воспроизводит ваш голос. Пульт ДУ в кабеле для дополнительного удобства управления громкостью и вызовами.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Включите басы!
C маленькими высококачественными динамиками, выдающими кристально чистый звук с богатыми, глубокими басами. Встроенный микрофон четко воспроизводит ваш голос. Пульт ДУ в кабеле для дополнительного удобства управления громкостью и вызовами.
Гарнитура с наушниками-вкладышами
Цена магазина Philips
Итого:
Хотите поменять громкость? Принять или отклонить вызов? Этими функциями можно управлять с помощью пульта. Управляйте телефоном через гарнитуру, не вынимая его из кармана!
Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Во время хранения наушников возникает риск спутывания проводов. Это создает неудобства при хранении и подключении наушников. Просто передвиньте ползунок по направлению к наушникам, чтобы соединить два провода вместе и предотвратить спутывание.
Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.
Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса
Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung
Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество
Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.
Небольшой наклон в 15 градусов модели Angled Acoustic, основанный на анатомическом строении уха человека, обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине и максимальный комфорт.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Звук
Подключения
Функции управления
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка