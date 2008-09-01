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    Наушники-вкладыши

    SHE9500/00
    Общая оценка / 5
    • Невероятное звучание Невероятное звучание Невероятное звучание
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      Наушники-вкладыши

      SHE9500/00
      Общая оценка / 5

      Невероятное звучание

      Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Невероятное звучание

      Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.

      Невероятное звучание

      Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Невероятное звучание

      Погрузитесь в удивительное звучание SHE 9500. Благодаря плотному прилеганию к ушам и мощным излучателям с неодимовыми магнитами эти наушники-вкладыши подарят вам наслаждение от звучания самого лучшего качества, какое только возможно.

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        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

        - {discount-value}

        Итого:

        Невероятное звучание

        Сменные накладки 3-х разных размеров

        3 пары сменных резиновых накладок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых накладок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых накладок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Шумоизоляционная конструкция для оптимизации звучания при низкой громкости

        Мягкое, плотное прилегание к ушам исключает нежелательные фоновые звуки, портящие удовольствие от прослушивания любимой музыки. Это означает, что вы можете наслаждаться превосходным звучанием при низкой громкости, увеличивая тем самым срок службы батареек.

        Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Покрытый медью алюминиевый провод улучшает качество звука

        Применение высококачественного покрытого медью алюминиевого провода (CCAW) в голосовой катушке излучателя наушников значительно улучшает качество звука.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Наушники эргономичной формы повышают комфорт пользователя

        Эти наушники выполнены по форме уха для обеспечения повышенной комфортности и большего наслаждения при длительных периодах прослушивания.

        Ассимметр. система размещения кабелей оставляет провода в стороне

        Простой и в то же время очень эффективный способ размещения проводов, позволяющий прокинуть их сзади за шеей, а не под подбородком.

        Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения

        Сверхмягкий материал накладок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

        Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

        Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

        Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          6 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          102 дБ
          Диаметр излучателя
          10 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Симметричные
          Длина кабеля
          0,6 м + 0,6 м
          Муфта
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Чехол для хранения
          Да
          Удлинительный кабель
          Да

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,572  кг
          Высота
          11,3  см
          Длина
          23,3  см
          Вес нетто
          0,414  кг
          Вес упаковки
          0,158  кг
          Ширина
          18,5  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          10,397  кг
          Высота
          49,2  см
          Длина
          48,8  см
          Вес нетто
          9,144  кг
          Вес упаковки
          1,253  кг
          Ширина
          39,8  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3  см
          Вес брутто
          0,069  кг
          Высота
          22  см
          Вес нетто
          ,022  кг
          Вес упаковки
          0,047  кг
          Ширина
          10  см

        Что входит в комплект?

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        Другие продукты в комплекте

        • Накладки трех размеров
        • Футляр
        • Фиксатор
        • Разветвитель (черный)

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