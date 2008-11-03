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- Накладки трех размеров she9550
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Насыщенные басы
Форма передних акустических клапанов создает глубокий и мощный бас, а конструкция Angled Аcoustics обеспечивает полный комфорт. Приспособление для сматывания шнура (входит в комплект) поможет закрепить устройство на сумке или ремне.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы
Форма передних акустических клапанов создает глубокий и мощный бас, а конструкция Angled Аcoustics обеспечивает полный комфорт. Приспособление для сматывания шнура (входит в комплект) поможет закрепить устройство на сумке или ремне.
Насыщенные басы
Форма передних акустических клапанов создает глубокий и мощный бас, а конструкция Angled Аcoustics обеспечивает полный комфорт. Приспособление для сматывания шнура (входит в комплект) поможет закрепить устройство на сумке или ремне.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы
Форма передних акустических клапанов создает глубокий и мощный бас, а конструкция Angled Аcoustics обеспечивает полный комфорт. Приспособление для сматывания шнура (входит в комплект) поможет закрепить устройство на сумке или ремне.
Наушники-вкладыши
Итого:
Мягкий упругий материал наушников улучшает качество звучания и увеличивает их прочность, а также защищает кабельное соединение от потенциальных повреждений в результате постоянного сгибания и частого контакта наушников с пальцами пользователя при снятии и надевании.
Удобное устройство для хранения и регулировки длины провода. К нему также можно прикрепить наушники.
Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество
Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.
Небольшой наклон в 15 градусов модели Angled Acoustic, основанный на анатомическом строении уха человека, обеспечивает естественное прилегание к ушной раковине и максимальный комфорт.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Наличие трех размеров (маленький, средний, большой) сменных накладок позволяет подобрать подходящие накладки для каждого пользователя. Изготовленные из сверхмягкого силикона, они обеспечивают максимальный комфорт при длительном прослушивании.
Мягкие силиконовые подушечки обеспечивают комфортную посадку в ушах и удобство при ношении в течение нескольких часов
Акустический клапан — это небольшое отверстие в наушнике, которое позволяет пропускать воздух сквозь динамик и регулировать низкие частоты, создавая глубокие и чистые басы.
Звук
Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
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