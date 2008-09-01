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    Наушники-вкладыши

    SHE9700/00
    Общая оценка / 5
    • Звук высокой четкости Звук высокой четкости Звук высокой четкости
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      Наушники-вкладыши

      SHE9700/00
      Общая оценка / 5

      Звук высокой четкости

      Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Звук высокой четкости

      Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах

      Звук высокой четкости

      Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники-вкладыши

      Звук высокой четкости

      Разработке этих эргономичных наушников с направленными под углом динамиками предшествовало тщательное изучение слухового канала. Они идеально подходят для любого типа ушей, и направляют звук точно на барабанную перепонку, обеспечивая звук без искажений. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши

        Наушники-вкладыши

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        Итого:

        Звук высокой четкости

        Точное воспроизводство звука

        • Высокая четкость (HD)
        Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

        Воздушные каналы турбо басов для максимально глубоких и насыщенных НЧ

        Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

        Сверхмягкие резиновые насадки для комфортного ношения

        Сверхмягкий материал насадок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

        Изогнутый акустический канал точно направляет звук

        Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

        Легкие силиконовые накладки для ушей для долговременного комфорта

        Накладки для ушей сделаны из очень мягкого силиконового материала, чувствительного к малейшему прикосновению и легко сидят на ухе. Их настолько приятно носить, что не хочется снимать.

        Эргономичный дизайн вкладышей для оптимального комфорта и плотного прилегания

        Изогнутый акустический канал эргономично спроектирован в соответствием с формой ушного канала. Он настолько плотно и удобно размещается, что одев, о не можно просто забыть.

        Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

        Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

        Удлинительный кабель обеспечивает увеличение длины для удобства

        Благодаря удлинительному кабелю вы получаете дополнительную свободу движения без необходимости перемещать аудиоустройство. Также можно подбирать длину кабеля по своему усмотрению.

        В удобном чехле на молнии аккуратно хранятся наушники и кабель.

        Этот роскошный небольшой чехол на молнии не только имеет привлекательный вид, но и служит для аккуратного хранения наушников и кабелей.

        Точно настроенные акустические системы обеспечивают широкий частотный диапазон звучания

        Акустически подобранные излучатели тщательно разработаны для воспроизведения максимального широкого частотного диапазона записи любого качества, обеспечивая максимально глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие частоты каждой музыкальной фразы

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          6 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          16  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          103  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Тип
          Динамический

        • Аксессуары

          В комплекте
          Чехол для транспортировки
          Удлинительный кабель
          1,2  м

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          0,6 м + 0,6 м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1  кг
          высота
          14  см
          Длина
          27,6  см
          Вес нетто
          0,324  кг
          Вес упаковки
          0,676  кг
          ширина
          24,3  см
          EAN
          87 12581 32829 0
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          17,28  кг
          высота
          58,8  см
          Длина
          57  см
          Вес нетто
          5,184  кг
          Вес упаковки
          12,096  кг
          ширина
          50,5  см
          EAN
          87 12581 32830 6
          Количество потребительских упаковок
          96

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3,5  см
          Вес брутто
          0,116  кг
          высота
          22  см
          Вес нетто
          0,054  кг
          Вес упаковки
          0,062  кг
          ширина
          10,2  см
          EAN
          87 12581 32828 3
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        Что входит в комплект?

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        Другие продукты в комплекте

        • 3 пары ушных вкладышей (S,M,L)
        • Защитный чехол
        • Разветвитель (черный)

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