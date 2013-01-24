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Компьютерные игровые устройства
Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компьютерные игровые устройства
Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах
Компьютерные игровые устройства
Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компьютерные игровые устройства
Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура для компьютерных игр
Цена магазина Philips
Итого:
40-мм излучатель с неодимовым магнитом обеспечивают мощные басы — вы буквально погружаетесь в мир компьютерных игр.
Сверхмягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры.
Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд.
Удобный встроенный регулятор уровня громкости позволяет быстро подстраивать громкость или отключать звук.
Дизайн
Звук
Подключения
Комфорт
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внешняя упаковка