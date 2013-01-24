Компьютерные игровые устройства

Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах