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    Гарнитура для компьютерных игр

    SHG7210/10
    Общая оценка / 5
    • Компьютерные игровые устройства Компьютерные игровые устройства Компьютерные игровые устройства
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      Гарнитура для компьютерных игр

      SHG7210/10
      Общая оценка / 5

      Компьютерные игровые устройства

      Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах

      Гарнитура для компьютерных игр

      Компьютерные игровые устройства

      Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах

      Компьютерные игровые устройства

      Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах

      Гарнитура для компьютерных игр

      Компьютерные игровые устройства

      Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами, в то время как ее мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры. Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура для компьютерных игр

        Цена магазина Philips

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        Компьютерные игровые устройства

        Extra Bass

        • Съемный микрофон
        • Черный
        40-мм излучатели для глубоких басов

        40-мм излучатели для глубоких басов

        40-мм излучатель с неодимовым магнитом обеспечивают мощные басы — вы буквально погружаетесь в мир компьютерных игр.

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительной игре

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительной игре

        Сверхмягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт даже во время длительной игры.

        Высокочувствительный мини-микрофон для ежедневного общения

        Высокочувствительный мини-микрофон для ежедневного общения

        Благодаря съемной трубке микрофона вы сможете еще больше увеличить его чувствительность для четкой передачи голосовых команд.

        Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой подстройки

        Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой подстройки

        Удобный встроенный регулятор уровня громкости позволяет быстро подстраивать громкость или отключать звук.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          Стиль ношения
          Оголовье

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Тип
          Динамический
          Максимальная входная мощность
          100 мВт
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Частотный отклик наушников
          20 — 20 000 Гц
          Сопротивление наушников
          32 Ом
          Чувствительность наушников
          98 дБ
          Частотный отклик микрофона
          100 — 4000 Гц
          Сопротивление микрофона
          2,2 кОм
          Чувствительность микрофона
          -42 дБ
          Головка микрофона
          4 мм

        • Подключения

          Длина кабеля
          2 м
          Разъем
          2 x 3,5 мм
          Тип кабеля
          Медь

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Выключение звука
          Да

        • Габариты изделия

          Глубина
          6,6  см
          высота
          18  см
          Вес
          0,12  кг
          ширина
          15,6  см

        • Размеры упаковки

          высота
          22,2  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          7,5  см
          Вес брутто
          0,231  кг
          Вес нетто
          0,12  кг
          Вес упаковки
          0,111  кг
          EAN
          87 12581 63203 8
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная
          Тип размещения на полке
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,752  кг
          GTIN
          1 87 12581 63203 5
          высота
          23,5  см
          Длина
          48,5  см
          Вес нетто
          0,72  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          1,032  кг
          ширина
          23  см

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