Широкие возможности для геймеров
Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкие возможности для геймеров
Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах
Широкие возможности для геймеров
Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Широкие возможности для геймеров
Эта гарнитура, созданная специально для геймеров, удивит вас мощными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает вас в мир игры. Наушники с оголовьем и полноразмерными амбушюрами из искусственной кожи обеспечивают комфорт даже при длительном использовании. Узнать обо всех преимуществах
Мощные 40-мм излучатели потрясают взрывными басами и реалистичным цифровым звуком, который буквально погружает в действие на экране.
Эти легкие полноразмерные наушники Philips с регулируемой конструкцией обеспечивают идеальную комфортную посадку. Мягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт и не нагреваются.
Регулируемый микрофон с шумоподавлением не пропускает отвлекающий фоновый шум
Удобный встроенный регулятор уровня громкости позволяет быстро подстраивать громкость или отключать звук.
Дизайн
Звук
Подключения
Комфорт
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия