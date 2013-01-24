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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHH3580/10
    Общая оценка / 5
    • Компактный размер, громкий звук Компактный размер, громкий звук Компактный размер, громкий звук
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      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      SHH3580/10
      Общая оценка / 5

      Компактный размер, громкий звук

      Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 179.00грн

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Компактный размер, громкий звук

      Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах

      Компактный размер, громкий звук

      Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 179.00грн

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Компактный размер, громкий звук

      Миниатюрные наушники-вкладыши имеют анатомическую форму. Качественные динамики обеспечивают чистый звук. Встроенный микрофон передает звук без помех. Идеальный вариант для длительного прослушивания музыки и общения. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура с наушниками-вкладышами

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Компактный размер, громкий звук

        для мобильных телефонов

        • Черный с красным
        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        Изогнутый акустический канал точно направляет звук

        Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

        3,5 мм штекер для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm

        3,5 мм стереоразъем для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola и Palm

        Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

        Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

        Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

        Технические характеристики

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 55526 9
          Вес брутто
          0,1752  кг
          высота
          19,1  см
          Длина
          10,6  см
          Вес нетто
          0,04956  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,12564  кг
          ширина
          8,2  см

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 55525 2
          Вес брутто
          1,65  кг
          высота
          20,9  см
          Длина
          34,8  см
          Вес нетто
          0,39648  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,25352  кг
          ширина
          22,6  см

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Глубина
          2,5  см
          EAN
          69 23410 70393 1
          Вес брутто
          0,04202  кг
          высота
          17  см
          Вес нетто
          0,01652  кг
          Вес упаковки
          0,0255  кг
          ширина
          9,5  см

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Хромированное
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Тип кабеля
          Медь

        • Звук

          Акустическая система
          Полуоткрытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12-23 500  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          102 дБ
          Диаметр излучателя
          8 мм
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Прозрачные накладки трех размеров
        • Дополнительный разъем 3,5 мм

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