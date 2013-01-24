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    Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

    SHH4507/10
    Общая оценка / 5
    • Амбушюра Comfort Амбушюра Comfort Амбушюра Comfort
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      Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

      SHH4507/10
      Общая оценка / 5

      Амбушюра Comfort

      Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

      Амбушюра Comfort

      Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.

      Амбушюра Comfort

      Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

      Амбушюра Comfort

      Мягкие силиконовые подушечки для уха позволяют с комфортом носить гарнитуру. Встроенный микрофон, регулятор громкости динамика и управление дорожками для iPhone, iPod и iPad.

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        Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Амбушюра Comfort

        для iPhone, iPod и iPad

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Пульт с микрофоном и регулятором громкости

        Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.

        Двойные отверстия осуществляют баланс высоких и низких частот

        Специальным образом спроектированные отверстия вентилируют воздух для балансировки высоких и низких частот и более сглаженного звучания.

        Насадки с воздушной прокладкой для мягкости и комфорта

        Воздух между накладкой и динамиком снижает давление и придает конструкции дополнительную мягкость.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          12-23500  Гц
          Диаметр излучателя
          13,5 мм
          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          102 дБ
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подходит для:
          iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4 и 5 поколение), iPod shuffle (3 поколение), iPod touch (2 поколение), iPod classic 120 Гб/ 160 Гб (для поддержки устройству может понадобиться обновление до последней версии ПО)
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 55704 1
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          0,228  кг
          Вес нетто
          0,045  кг
          Вес упаковки
          0,183  кг
          высота
          10,4  см
          Длина
          18,5  см
          ширина
          10,5  см

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 55703 4
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес брутто
          2,206  кг
          высота
          25  см
          Длина
          39,2  см
          Вес нетто
          0,36  кг
          Вес упаковки
          1,846  кг
          ширина
          23,2  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 70471 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          высота
          17,2  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          3  см
          Вес брутто
          0,06  кг
          Вес нетто
          0,015  кг
          Вес упаковки
          0,045  кг

        • Габариты изделия

          Длина кабеля
          120  см
          Вес
          0,015  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Встроенный микрофон и пульт для iPhone
        • гарнитура iPhone qsg

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