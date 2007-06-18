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Превосходное звучание
Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное звучание
Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.
Превосходное звучание
Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное звучание
Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.
Наушники с головной стяжкой
Итого:
40-мм электроакустический преобразователь динамика выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.
Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные электроакустические преобразователи обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.
Можно не сомневаться, что золотистое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.
Для смягчения головной стяжки использованы мягкие материалы, что гарантирует долгое удобное использование.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.
Оптимизация длины кабеля наушников для приема аудиосигнала с микрофона при подключении через адаптер. Адаптеры позволяют использовать стандартные наушники (без микрофона, со стандартным гнездом 3,5 мм) с мобильным телефоном. Обычно они входят в комплектацию мобильных телефонов, но их можно приобрести и отдельно. Адаптеры Philips SHH1XXX подходят для большинства брендов мобильных телефонов и позволяют оптимизировать длину кабеля.
Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.
Эти наушники можно складывать предельно плоско, что позволяет носить их в кармане.
Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.
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Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
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