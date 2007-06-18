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    Наушники с головной стяжкой

    SHH9501/00
    Общая оценка / 5
    • Превосходное звучание Превосходное звучание Превосходное звучание
      -{discount-value}

      Наушники с головной стяжкой

      SHH9501/00
      Общая оценка / 5

      Превосходное звучание

      Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с головной стяжкой

      Превосходное звучание

      Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.

      Превосходное звучание

      Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с головной стяжкой

      Превосходное звучание

      Сверхлегкие складные наушники с головной стяжкой для превосходного качества звучания. Большие 40-миллиметровые динамики студийного класса воспроизводят впечатляющий точный звук, а закрытый корпус блокирует внешние шумы, что позволяет еще сильнее улучшить звучание.

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        Наушники с головной стяжкой

        Наушники с головной стяжкой

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        Итого:

        Превосходное звучание

        для телефонов Nokia XpressMusic

        40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений

        40-мм электроакустический преобразователь динамика выполнен из композитного майлара для высокочувствительного, но при этом мощного элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

        Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

        Наслаждайтесь лучшими для этого класса характеристиками и качеством звучания

        Акустически настраиваемая конструкция и высококачественные электроакустические преобразователи обеспечивают лучшие в своем классе характеристики звучания.

        Неодимовый магнит усиливает звучание басов и чувствительность

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристики и повышения общего качества звучания.

        Позолоченный разъем 24к для сверхнадежного соединения

        Можно не сомневаться, что золотистое покрытие разъема обеспечит более надежное соединение для получения аудиосигнала лучшего качества.

        Стяжка с подушечкой внутри мягко и удобно сидит.

        Для смягчения головной стяжки использованы мягкие материалы, что гарантирует долгое удобное использование.

        Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

        Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для амбушюр, гарантируют максимальный комфорт за счет их идеальной подгонки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики НЧ. Амбушюры имеют форму, точно соответствующую зоне вокруг уха.

        Удобная длина кабеля для работы с микрофоном

        Оптимизация длины кабеля наушников для приема аудиосигнала с микрофона при подключении через адаптер. Адаптеры позволяют использовать стандартные наушники (без микрофона, со стандартным гнездом 3,5 мм) с мобильным телефоном. Обычно они входят в комплектацию мобильных телефонов, но их можно приобрести и отдельно. Адаптеры Philips SHH1XXX подходят для большинства брендов мобильных телефонов и позволяют оптимизировать длину кабеля.

        Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

        Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

        Складная конструкция для компактности, легко помещаются в карман

        Эти наушники можно складывать предельно плоско, что позволяет носить их в кармане.

        Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

        Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          10 - 28 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          96 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          0,35 м + 1 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Удлинительный кабель
          Да

        • Размеры упаковки

          Глубина
          5,5  см
          Вес брутто
          0,25  кг
          Высота
          24,7  см
          Вес нетто
          0,1  кг
          Вес упаковки
          0,15  кг
          Ширина
          19,7  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,52  кг
          Высота
          29  см
          Длина
          39  см
          Вес нетто
          0,6  кг
          Вес упаковки
          1,92  кг
          Ширина
          22,5  см

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,03  кг
          Высота
          27  см
          Длина
          21  см
          Вес нетто
          0,3  кг
          Вес упаковки
          0,73  кг
          Ширина
          18,5  см

        Что входит в комплект?

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        • Удлинительный кабель

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