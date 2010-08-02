Другие продукты в комплекте
- Дополнительный разъем 3,5 мм
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Мощный звук
Наушники воспроизводят детальный звук и обеспечивают прекрасную шумоизоляцию. Внутреннее саморегулируемое оголовье гарантирует комфортную посадку. Микрофон передает четкий голос. Наушники оснащены встроенным пультом для удобного управления громкостью и вызовами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук
Наушники воспроизводят детальный звук и обеспечивают прекрасную шумоизоляцию. Внутреннее саморегулируемое оголовье гарантирует комфортную посадку. Микрофон передает четкий голос. Наушники оснащены встроенным пультом для удобного управления громкостью и вызовами. Узнать обо всех преимуществах
Мощный звук
Наушники воспроизводят детальный звук и обеспечивают прекрасную шумоизоляцию. Внутреннее саморегулируемое оголовье гарантирует комфортную посадку. Микрофон передает четкий голос. Наушники оснащены встроенным пультом для удобного управления громкостью и вызовами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук
Наушники воспроизводят детальный звук и обеспечивают прекрасную шумоизоляцию. Внутреннее саморегулируемое оголовье гарантирует комфортную посадку. Микрофон передает четкий голос. Наушники оснащены встроенным пультом для удобного управления громкостью и вызовами. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура с оголовьем
Итого:
Хотите поменять громкость? Принять или отклонить вызов? Этими функциями можно управлять с помощью пульта. Управляйте телефоном через гарнитуру, не вынимая его из кармана!
Сверхмягкие амбушюры позволяют носить наушники очень долгое время, не замечая их.
Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.
Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса
3,5 мм стереоразъем для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola и Palm
Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung
Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.
Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Габариты изделия
Подключения
Функции управления
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
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