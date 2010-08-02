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    Гарнитура с оголовьем

    SHH9560/10
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук Мощный звук Мощный звук
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      Гарнитура с оголовьем

      SHH9560/10
      Общая оценка / 5

      Мощный звук

      Наушники воспроизводят детальный звук и обеспечивают прекрасную шумоизоляцию. Внутреннее саморегулируемое оголовье гарантирует комфортную посадку. Микрофон передает четкий голос. Наушники оснащены встроенным пультом для удобного управления громкостью и вызовами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура с оголовьем

      Мощный звук

      Наушники воспроизводят детальный звук и обеспечивают прекрасную шумоизоляцию. Внутреннее саморегулируемое оголовье гарантирует комфортную посадку. Микрофон передает четкий голос. Наушники оснащены встроенным пультом для удобного управления громкостью и вызовами. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный звук

      Наушники воспроизводят детальный звук и обеспечивают прекрасную шумоизоляцию. Внутреннее саморегулируемое оголовье гарантирует комфортную посадку. Микрофон передает четкий голос. Наушники оснащены встроенным пультом для удобного управления громкостью и вызовами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура с оголовьем

      Мощный звук

      Наушники воспроизводят детальный звук и обеспечивают прекрасную шумоизоляцию. Внутреннее саморегулируемое оголовье гарантирует комфортную посадку. Микрофон передает четкий голос. Наушники оснащены встроенным пультом для удобного управления громкостью и вызовами. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура с оголовьем

        Гарнитура с оголовьем

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        Итого:

        Мощный звук

        для мобильных телефонов

        • Полноразмерные
        • Белый
        Управление громкостью и вызовами

        Управление громкостью и вызовами

        Хотите поменять громкость? Принять или отклонить вызов? Этими функциями можно управлять с помощью пульта. Управляйте телефоном через гарнитуру, не вынимая его из кармана!

        Звукоизолирующие сверхмягкие амбушюры

        Звукоизолирующие сверхмягкие амбушюры

        Сверхмягкие амбушюры позволяют носить наушники очень долгое время, не замечая их.

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Прочный захват Flexi-Grip создает крепкое и гибкое соединение

        Наличие мягкой и гибкой части защищает соединение шнура от повреждения, которое в случае его отсутствия произойдет из-за частого сгибания.

        Закрытая конструкция блокирует окружающие шумы

        Окружающие звуки отсекаются, а звук из самого наушника ограничивается специальной камерой, что обеспечивает исключительное качество. Это делает наушники идеальным устройством для мониторинга при прослушивании живой музыки или звукозаписи.

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса

        Чувствительный и стильный микрофон для четкой передачи голоса

        3,5 мм штекер для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm

        3,5 мм стереоразъем для подключения Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola и Palm

        Дополнительный 3,5 мм штекер для Nokia, Sony Ericsson, Samsung

        Дополнительный 3,5 мм стереоразъем для Nokia, Sony Ericsson и Samsung

        Саморегулирующееся внутреннее оголовье

        Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

        Сумка для транспортировки предохраняет наушники, когда они не используются

        Позаботьтесь о ваших наушниках и не дайте запутаться кабелю, храня наушники в этой удобной мягкой сумке.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        • Габариты изделия

          ширина
          17  см
          высота
          19,5  см
          Глубина
          7,5  см
          Вес
          0,15  кг

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Односторонний кабель
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Функции управления

          Регулировка громкости
          Да

        • Звук

          Акустическая система
          Полуоткрытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          12 - 24 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          105 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          CCAW

        • Внешняя упаковка

          Длина
          29  см
          ширина
          21,8  см
          высота
          25  см
          Вес нетто
          0,45  кг
          Вес брутто
          1,72  кг
          Вес упаковки
          1,27  кг
          EAN
          87 12581 55529 0
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Размеры упаковки

          Тип размещения на полке
          Макетная
          высота
          21,5  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          8,5  см
          Вес нетто
          0,15  кг
          Вес брутто
          0,47  кг
          Вес упаковки
          0,32  кг
          EAN
          69 23410 70395 5
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        Что входит в комплект?

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        Другие продукты в комплекте

        • Дополнительный разъем 3,5 мм

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