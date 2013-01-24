Пульт с микрофоном и регулятором громкости

Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.