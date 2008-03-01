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    Вкладыши-наушники

    SHH9708/00
    Общая оценка / 5
    • Точно направленный звук Точно направленный звук Точно направленный звук
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      Вкладыши-наушники

      SHH9708/00
      Общая оценка / 5

      Точно направленный звук

      В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Вкладыши-наушники

      Точно направленный звук

      В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.

      Точно направленный звук

      В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Вкладыши-наушники

      Точно направленный звук

      В ходе интенсивных исследований были разработаны эти наушники с эргономичным дизайном, оснащенные уникальным изогнутым акустическим каналом. Они идеально подходят для любого типа ушей и направляют звук точно на барабанную перепонку, гарантируя отсутствие каких-либо искажений при прослушивании музыки с телефона.

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        Вкладыши-наушники

        Вкладыши-наушники

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        Итого:

        Точно направленный звук

        для мобильных телефонов

        Отверстия турбо басов для максимально глубоких и насыщенных басов

        Отверстия турбо басов для максимально глубоких и насыщенных басов

        Отверстия турбо басов оптимизируют поток воздуха для высоконадежного воспроизведения максимально глубоких и насыщенных басов.

        Сверхмягкие резиновые накладки для комфортного ношения

        Сверхмягкий материал накладок отзывается на малейшее прикосновение и без усилий подстраивается под форму ушной раковины. Никогда еще вкладыши-наушники не были такими удобными.

        Разделенный кабель обеспечивает удобное подключения пульта ДУ

        Этот стандартный кабель имеет гнездо 3,5 мм на одном конце и 3,5 мм разъем на другом для удлинения кабеля и увеличения свободы передвижения с этими наушниками.

        Изогнутый акустический канал точно направляет звук

        Изогнутый акустический канал спроектирован в соответствии с формой ушного канала, чтобы звуковые волны, достигая барабанной перепонки, сохраняли наивысшее качество

        Легкие силиконовые накладки для ушей для долговременного комфорта

        Накладки для ушей сделаны из очень мягкого силиконового материала, чувствительного к малейшему прикосновению и легко сидят на ухе. Их настолько приятно носить, что не хочется снимать.

        Эргономичный дизайн вкладышей для оптимального комфорта и плотного прилегания

        Изогнутый акустический канал эргономично спроектирован в соответствием с формой ушного канала. Он настолько плотно и удобно размещается, что одев, о не можно просто забыть.

        Исключительная шумоизоляция для наилучшего звучания при низкой громкости

        Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

        Удлинительный кабель обеспечивает увеличение длины для удобства

        Благодаря удлинительному кабелю вы получаете дополнительную свободу движения без необходимости перемещать аудиоустройство. Также можно подбирать длину кабеля по своему усмотрению.

        В удобном чехле на молнии аккуратно хранятся наушники и кабель.

        Этот роскошный небольшой чехол на молнии не только имеет привлекательный вид, но и служит для аккуратного хранения наушников и кабелей.

        Точно настроенные динамики воспроизводят широкий частотный диапазон

        Акустически подобранные динамики тщательно разработаны для воспроизведения максимального широкого частотного диапазона записи любого качества, обеспечивая максимально глубокие насыщенные басы и кристально чистые высокие частоты каждой музыкальной фразы

        Удобная длина кабеля для работы с микрофоном

        Оптимизация длины кабеля наушников для приема аудиосигнала с микрофона при подключении через адаптер. Адаптеры позволяют использовать стандартные наушники (без микрофона, со стандартным гнездом 3,5 мм) с мобильным телефоном. Обычно они входят в комплектацию мобильных телефонов, но их можно приобрести и отдельно. Адаптеры Philips SHH1XXX подходят для большинства брендов мобильных телефонов и позволяют оптимизировать длину кабеля.

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          6 - 23 500  Гц
          Сопротивление
          24  Ом
          Максимальная входная мощность
          50  мВт
          Чувствительность
          100  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, асимметричное
          Длина кабеля
          0,35 м + 1 м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Позолоченный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Встроена в ТВ
          Чехол для транспортировки
          Удлинительный кабель
          1,2  м

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,022  кг
          Высота
          14  см
          Длина
          27,6  см
          Вес нетто
          0,054  кг
          Вес упаковки
          0,968  кг
          Ширина
          24,3  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          15,5  кг
          Высота
          57,5  см
          Длина
          56  см
          Вес нетто
          0,864  кг
          Вес упаковки
          14,636  кг
          Ширина
          50,5  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3,9  см
          Вес брутто
          0,119  кг
          Высота
          22  см
          Вес нетто
          0,009  кг
          Вес упаковки
          0,11  кг
          Ширина
          10,2  см

        Что входит в комплект?

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        Другие продукты в комплекте

        • 3 пары ушных вкладышей (S,M,L)
        • Защитный чехол
        • Разъем для IPhone

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