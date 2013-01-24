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    Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

    SHH9756/00
    Общая оценка / 5
    • Необыкновенное удобство Необыкновенное удобство Необыкновенное удобство
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      Made for iPod

      Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

      SHH9756/00
      Общая оценка / 5

      Необыкновенное удобство

      Вкладыши с мягкими гелевыми вставками и формой, прекрасно подходящей вашему уху, делают эту гарнитуру идеальной. Встроенный пульт с регулятором громкости динамика позволяет управлять вашим iPhone, не вынимая его из кармана.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

      Необыкновенное удобство

      Вкладыши с мягкими гелевыми вставками и формой, прекрасно подходящей вашему уху, делают эту гарнитуру идеальной. Встроенный пульт с регулятором громкости динамика позволяет управлять вашим iPhone, не вынимая его из кармана.

      Необыкновенное удобство

      Вкладыши с мягкими гелевыми вставками и формой, прекрасно подходящей вашему уху, делают эту гарнитуру идеальной. Встроенный пульт с регулятором громкости динамика позволяет управлять вашим iPhone, не вынимая его из кармана.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

      Необыкновенное удобство

      Вкладыши с мягкими гелевыми вставками и формой, прекрасно подходящей вашему уху, делают эту гарнитуру идеальной. Встроенный пульт с регулятором громкости динамика позволяет управлять вашим iPhone, не вынимая его из кармана.

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        Гарнитура для iPhone с пультом и микр.

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Необыкновенное удобство

        для iPhone

        Пульт с микрофоном и регулятором громкости

        Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.

        Необыкновенно удобные с гелевым наполнением

        Необыкновенно удобные наушники в гелевой оболочке. Мягкая гелевая оболочка повторяет контуры слухового канала, обеспечивая непревзойденную мягкость и удобство.

        Четкий звук

        Эргономичный дизайн создан для передачи четкого звука. Идеальное прилегание гарантирует отсутствие шумов и чистоту звука при прослушивании музыки и разговорах.

        Исключительная шумоизоляция для качественного звучания при низкой громкости

        Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.

        Защитный футляр для транспортировки наушников, когда они не используются

        Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          5 - 23 500  Гц
          Диаметр излучателя
          8,6 мм
          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          103 дБ
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм разъем (4 контакта) для iPhone / iPod
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подходит для:
          iPhone 3GS, iPod touch 2-го поколения, iPod classic 120GB, iPod nano 4-го поколения (видео) (Вашему iPhone или iPod может потребоваться обновление ПО для поддержки микрофона и регулятора громкости).

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да

        • Внутренняя упаковка

          EAN
          87 12581 50093 1
          Количество потребительских упаковок
          6
          высота
          16,8  см
          ширина
          10,5  см
          Длина
          26  см
          Вес брутто
          0,628  кг
          Вес нетто
          0,0744  кг
          Вес упаковки
          0,5536  кг

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 50089 4
          Количество потребительских упаковок
          96
          высота
          35,8  см
          ширина
          43,5  см
          Длина
          53,5  см
          Вес брутто
          11  кг
          Вес нетто
          1,1904  кг
          Вес упаковки
          9,8096  кг

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 12581 50085 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          высота
          17,2  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          4  см
          Вес брутто
          0,093  кг
          Вес нетто
          0,0124  кг
          Вес упаковки
          0,0806  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Накладки трех размеров she9550
        • Чехол
        • Встроенный микрофон и пульт для iPhone
        • гарнитура iPhone qsg

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