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- Накладки трех размеров she9550
- Чехол
- Встроенный микрофон и пульт для iPhone
- гарнитура iPhone qsg
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Необыкновенное удобство
Вкладыши с мягкими гелевыми вставками и формой, прекрасно подходящей вашему уху, делают эту гарнитуру идеальной. Встроенный пульт с регулятором громкости динамика позволяет управлять вашим iPhone, не вынимая его из кармана.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Необыкновенное удобство
Вкладыши с мягкими гелевыми вставками и формой, прекрасно подходящей вашему уху, делают эту гарнитуру идеальной. Встроенный пульт с регулятором громкости динамика позволяет управлять вашим iPhone, не вынимая его из кармана.
Необыкновенное удобство
Вкладыши с мягкими гелевыми вставками и формой, прекрасно подходящей вашему уху, делают эту гарнитуру идеальной. Встроенный пульт с регулятором громкости динамика позволяет управлять вашим iPhone, не вынимая его из кармана.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Необыкновенное удобство
Вкладыши с мягкими гелевыми вставками и формой, прекрасно подходящей вашему уху, делают эту гарнитуру идеальной. Встроенный пульт с регулятором громкости динамика позволяет управлять вашим iPhone, не вынимая его из кармана.
Гарнитура для iPhone с пультом и микр.
Цена магазина Philips
Итого:
Хотите переключить на следующую дорожку? Поменять звук? Принять или отклонить вызов? Записать голосовую заметку? Пульт оснащен микрофоном и регуляторами громкости, а также функцией вызова и отмены и регулятором голоса. Управляйте iPhone или iPod одним нажатием, не вынимая из кармана и не снимая блокировки.
Необыкновенно удобные наушники в гелевой оболочке. Мягкая гелевая оболочка повторяет контуры слухового канала, обеспечивая непревзойденную мягкость и удобство.
Эргономичный дизайн создан для передачи четкого звука. Идеальное прилегание гарантирует отсутствие шумов и чистоту звука при прослушивании музыки и разговорах.
Больше не нужно увеличивать громкость в шумных местах. Изогнутый акустический канал и идеально прилегающие наушники-вкладыши существенно снижают фоновый шум, обеспечивая высокое качество звучания при небольшом уровне громкости и сохраняя энергию батареек.
Данная сумка облегчает уход за наушниками и позволяет сохранить шнур от спутывания, когда наушники не используются.
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Комфорт
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки