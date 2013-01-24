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Детские наушники

SHK1031/00
Общая оценка / 5
  • Разработано специально для детей Разработано специально для детей Разработано специально для детей
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    Детские наушники

    SHK1031/00
    Общая оценка / 5

    Разработано специально для детей

    Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1031 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах

    Детские наушники

    Разработано специально для детей

    Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1031 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах

    Разработано специально для детей

    Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1031 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах

    Детские наушники

    Разработано специально для детей

    Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1031 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах

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      Разработано специально для детей

      Регулируемый размер специально для детей и ограничение максимальной громкости

      • Накладные
      • Розовый и фиолетовый
      Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

      Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

      Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.

      Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

      Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

      Чашки наушников имеют мягкие насадки из вспененного материала для максимально комфортной и надежной посадки.

      Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

      Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

      Тонкое ультралегкое оголовье обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном прослушивании в течение нескольких часов. Наушники настолько удобны, что ребенок может даже совсем забыть о них.

      Ограничение максимальной громкости до 85 дБ для безопасного прослушивания музыки

      Наушники для детей настроены на ограничение громкости до 85 дБ, поэтому вы можете быть уверены, что ваш ребенок слушает музыку с безопасным уровнем громкости.

      Прочное оголовье из нержавеющей стали выдержит любые испытания

      Оголовье из нержавеющей стали выдержит любые испытания, которые придумает ваш ребенок.

      Технические характеристики

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Диапазон частот
        10 - 24 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Чувствительность
        106  дБ

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,5  см
        Вес брутто
        0,0853  кг
        Высота
        20,5  см
        Вес нетто
        0,0436  кг
        Вес упаковки
        0,0417  кг
        Ширина
        19,8  см
        EAN
        87 12581 50519 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,45  кг
        Высота
        25,5  см
        Длина
        20,8  см
        Вес нетто
        0,1308  кг
        Вес упаковки
        0,3192  кг
        Ширина
        18,5  см
        EAN
        87 12581 50520 2
        Количество потребительских упаковок
        3

      • Габариты изделия

        Глубина
        5,5  см
        Высота
        13  см
        Вес
        0,0436  кг
        Ширина
        13  см

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