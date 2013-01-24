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Мощный звук
Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук
Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.
Мощный звук
Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук
Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.
Наушники с оголовьем
Цена магазина Philips
Итого:
DJ-управление для подстройки в зависимости от окружающей обстановки
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия