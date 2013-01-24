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    Наушники с оголовьем

    SHL1000ND/10
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук Мощный звук Мощный звук
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      Наушники с оголовьем

      SHL1000ND/10
      Общая оценка / 5

      Мощный звук

      Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с оголовьем

      Мощный звук

      Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.

      Мощный звук

      Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с оголовьем

      Мощный звук

      Наушники с легким регулируемым оголовьем, мягкими амбушюрами и глянцевыми элементами в отделке обеспечивают чистое звучание.

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощный звук

        С управлением, как у DJ-наушников

        DJ-управление для подстройки в зависимости от окружающей обстановки

        DJ-управление для подстройки в зависимости от окружающей обстановки

        DJ-управление для подстройки в зависимости от окружающей обстановки

        Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

        Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

        Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

        Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

        32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

        32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию

        Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          20–20 000  Гц
          Сопротивление
          24 Oм
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Подключение кабеля
          двустороннее
          Разъем
          3,5  миллиметра

        • Внешняя упаковка

          Длина
          21  см
          ширина
          14,8  см
          высота
          23,6  см
          Вес нетто
          0,1863  кг
          Вес брутто
          0,504  кг
          Вес упаковки
          0,3177  кг
          GTIN
          1 69 23410 72087 4
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Размеры упаковки

          высота
          22,2  см
          ширина
          19,6  см
          Глубина
          6,2  см
          Вес нетто
          0,0621  кг
          Вес брутто
          0,13121  кг
          Вес упаковки
          0,06911  кг
          EAN
          69 23410 72087 7
          Тип размещения на полке
          Укладка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Габариты изделия

          ширина
          14,5  см
          высота
          16,2  см
          Глубина
          6  см
          Вес
          0,062  кг

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