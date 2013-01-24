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    Легкая гарнитура

    SHL1705BK/10
    Общая оценка / 5
    • Легкость и удобство, мощный звук Легкость и удобство, мощный звук Легкость и удобство, мощный звук
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      Легкая гарнитура

      SHL1705BK/10
      Общая оценка / 5

      Легкость и удобство, мощный звук

      Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Легкая гарнитура

      Легкость и удобство, мощный звук

      Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.

      Легкость и удобство, мощный звук

      Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Легкая гарнитура

      Легкость и удобство, мощный звук

      Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.

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        Легкая гарнитура

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Легкость и удобство, мощный звук

        Прочная и легкая конструкция

        30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

        Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

        Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт и улучшает посадку

        Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

        Простая конструкция оголовья позволяет легко регулировать его размер для максимального удобства

        Несмотря на простоту конструкции оголовья, его размер можно с легкостью отрегулировать.

        Чашки наушников с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт

        Чашки этих наушников Philips имеют мягкие накладки из вспененного материала. Носить эти наушники настолько комфортно, что вы даже не заметите их.

        Благодаря складному оголовью наушники удобнее носить с собой

        Когда наушники не используются, их можно сложить для удобства хранения

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Звуковая катушка
          Медь
          Диапазон частот
          19–20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          103 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          позолоченный
          Тип кабеля
          Медь
          Подходит для:
          iPhone, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Palm

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,6405  кг
          высота
          21  см
          Длина
          24  см
          Вес нетто
          0,204  кг
          Вес упаковки
          0,4365  кг
          ширина
          11  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          1 69 23410 71227 5

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3,5  см
          Вес брутто
          0,164  кг
          высота
          22,2  см
          Вес нетто
          0,068  кг
          Вес упаковки
          0,096  кг
          ширина
          19,5  см
          EAN
          69 23410 71227 8
          Количество изделий в упаковке
          3
          Тип упаковки
          Макетная
          Тип размещения на полке
          Макетная

        • Габариты изделия

          Глубина
          5,5  см
          высота
          16,5  см
          Вес
          0,0679  кг
          ширина
          14  см

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