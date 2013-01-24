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Легкость и удобство, мощный звук
Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкость и удобство, мощный звук
Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.
Легкость и удобство, мощный звук
Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкость и удобство, мощный звук
Сверхлегкая конструкция оголовья, а также мягкие амбушюры совершенно неощутимы при ношении и делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Также чашки наушников имеют поворотную конструкцию для компактного хранения.
Легкая гарнитура
Цена магазина Philips
Итого:
Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.
Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.
Несмотря на простоту конструкции оголовья, его размер можно с легкостью отрегулировать.
Чашки этих наушников Philips имеют мягкие накладки из вспененного материала. Носить эти наушники настолько комфортно, что вы даже не заметите их.
Когда наушники не используются, их можно сложить для удобства хранения
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия