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    Наушники с оголовьем

    SHL3000BR/00
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук Мощный звук Мощный звук
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      Наушники с оголовьем

      SHL3000BR/00
      Общая оценка / 5

      Мощный звук

      Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с оголовьем

      Мощный звук

      Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный звук

      Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с оголовьем

      Мощный звук

      Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощный звук

        с управлением, как у DJ-наушников

        • С управлением, как у DJ-наушников
        • Коричневый
        DJ-управление для подстройки в зависимости от окружающей обстановки

        DJ-управление для подстройки в зависимости от окружающей обстановки

        DJ-управление для подстройки в зависимости от окружающей обстановки

        32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

        32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

        Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

        Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

        Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

        Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию

        Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          20–20 000  Гц
          Сопротивление
          24 Oм
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          1000 мВт
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Подключение кабеля
          двустороннее
          Разъем
          3,5  миллиметра

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 71603 0
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Глубина
          4,5  см
          Глубина
          1,8  (дюймы)
          Вес брутто
          0,2285  кг
          Вес брутто
          0,504  фунта
          высота
          25,7  см
          высота
          10,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,1405  кг
          Вес нетто
          0,31  фунта
          Вес упаковки
          0,194  фунта
          Вес упаковки
          0,088  кг
          Тип размещения на полке
          Подвес
          ширина
          19,95  см
          ширина
          7,9  (дюймы)

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 69 23410 71603 7
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес брутто
          1,7154  кг
          Вес брутто
          3,781  фунта
          высота
          11,3  (дюймы)
          высота
          28,8  см
          Длина
          30,7  см
          Длина
          12,1  (дюймы)
          Вес нетто
          0,843  кг
          Вес нетто
          1,858  фунта
          Вес упаковки
          1,923  фунта
          Вес упаковки
          0,8724  кг
          ширина
          8,4  (дюймы)
          ширина
          21,4  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,6  (дюймы)
          Глубина
          4  см
          высота
          18,5  см
          высота
          7,3  (дюймы)
          Вес
          0,1405  кг
          Вес
          0,310  фунта
          ширина
          6,0  (дюймы)
          ширина
          15,2  см

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