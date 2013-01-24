Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

BASS+

Наушники с микрофоном

SHL3075WT/00
Общая оценка / 5
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
    -{discount-value}

    BASS+ Наушники с микрофоном

    SHL3075WT/00
    Общая оценка / 5

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    BASS+ Наушники с микрофоном

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    BASS+ Наушники с микрофоном

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все over-ear-on-ear-headphones

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Мягкие амбушюры
      • Компактно складываются
      32-мм излучатели

      32-мм излучатели

      Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

      Оптимальная посадка

      Оптимальная посадка

      Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

      Плоская складная конструкция для удобной переноски

      Плоская складная конструкция для удобной переноски

      Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

      Удобные элементы управления

      Удобные элементы управления

      Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

      Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

      Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

      Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

      Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        9—23 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Максимальная входная мощность
        40 мВт
        Диафрагма
        ПЭТ
        Чувствительность
        103 дБ
        Тип
        динамический

      • Подключения

        Разъем
        3,5  миллиметра
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Длина кабеля
        1,2  м

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Габариты изделия

        высота
        18,5  см
        ширина
        13,5  см
        Глубина
        4  см
        высота
        7,3  (дюймы)
        ширина
        5,3  (дюймы)
        Глубина
        1,6  (дюймы)
        Вес
        0,132  кг
        Вес
        0,291  фунта

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        22,5  см
        ширина
        19,5  см
        Глубина
        4,8  см
        высота
        8,9  (дюймы)
        ширина
        7,7  (дюймы)
        Глубина
        1,9  (дюймы)
        Вес брутто
        0,241  кг
        Вес нетто
        0,132  кг
        Вес упаковки
        0,109  кг
        Вес брутто
        0,531  фунта
        Вес нетто
        0,291  фунта
        Вес упаковки
        0,240  фунта
        EAN
        69 51613 99163 3
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        21,2  см
        ширина
        16,5  см
        высота
        24  см
        Длина
        8,3  (дюймы)
        ширина
        6,5  (дюймы)
        высота
        9,4  (дюймы)
        Вес брутто
        0,913  кг
        Вес нетто
        0,396  кг
        Вес упаковки
        0,517  кг
        Вес брутто
        2,013  фунта
        Вес нетто
        0,873  фунта
        Вес упаковки
        1,140  фунта
        GTIN
        1 69 51613 99163 0

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться