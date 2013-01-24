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    Наушники с оголовьем

    SHL3105WT/00
    Общая оценка / 5
    • Плотные динамичные басы Плотные динамичные басы Плотные динамичные басы
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      Наушники с оголовьем

      SHL3105WT/00
      Общая оценка / 5

      Плотные динамичные басы

      Погрузитесь в музыку, где бы вы ни находились. Модель SHL3105 оснащена 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и обеспечивает воспроизведение насыщенных, глубоких басов. Наушники мощностью 1500 мВт позволяют слушать музыку на высокой громкости без искажений. Чашки наушников поворачиваются на 165°, обеспечивая удобное использование. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с оголовьем

      Плотные динамичные басы

      Погрузитесь в музыку, где бы вы ни находились. Модель SHL3105 оснащена 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и обеспечивает воспроизведение насыщенных, глубоких басов. Наушники мощностью 1500 мВт позволяют слушать музыку на высокой громкости без искажений. Чашки наушников поворачиваются на 165°, обеспечивая удобное использование. Узнать обо всех преимуществах

      Плотные динамичные басы

      Погрузитесь в музыку, где бы вы ни находились. Модель SHL3105 оснащена 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и обеспечивает воспроизведение насыщенных, глубоких басов. Наушники мощностью 1500 мВт позволяют слушать музыку на высокой громкости без искажений. Чашки наушников поворачиваются на 165°, обеспечивая удобное использование. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с оголовьем

      Плотные динамичные басы

      Погрузитесь в музыку, где бы вы ни находились. Модель SHL3105 оснащена 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и обеспечивает воспроизведение насыщенных, глубоких басов. Наушники мощностью 1500 мВт позволяют слушать музыку на высокой громкости без искажений. Чашки наушников поворачиваются на 165°, обеспечивая удобное использование. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Плотные динамичные басы

        С управлением, как у DJ-наушников

        • С управлением, как у DJ-наушников
        • Белый
        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для впечатляющих эффектных басов

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для впечатляющих эффектных басов

        Излучатели с неодимовыми магнитами отличаются превосходными характеристиками частотного отклика, благодаря которым обеспечивается чистота высоких частот и глубина и четкость басов. Разделение звука также удивительно точное — каждый звуковой нюанс четко слышен в нужный момент — профессиональное решение для микширования треков или полного погружения в музыку на ходу.

        Поворот наушников на 165 ˚ для мониторинга и дополнительной гибкости

        Поворот наушников на 165 ˚ для мониторинга и дополнительной гибкости

        Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 165 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.

        Плоская складная конструкция для удобства хранения на ходу

        Плоская складная конструкция для удобства хранения на ходу

        Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома диджейские наушники легко складываются. Продуманный дизайн и тщательный отбор компонентов, а также удачно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников. Модель SHL3100 при складывании становится плоской, а усовершенствованные модели SHL3200 и 3300 складываются в более компактную форму.

        Мягкие амбушюры диаметром 85 мм для длительного комфорта

        Мягкие амбушюры диаметром 85 мм для длительного комфорта

        Наслаждайтесь великолепным звуком, где бы вы ни находились. Мягкие амбушюры диаметром 85 мм плотно прилегают, обеспечивая отличную изоляцию шума и насыщенность басов. Сводите ли вы треки на вечеринке или просто слушаете музыку в дороге — накладные амбушюры гарантируют вам лучшее звучание любимых песен.

        Широкое и легкое оголовье из вспененного материала ЭВА для комфортной посадки

        Широкое и легкое оголовье из вспененного материала ЭВА для комфортной посадки

        Всё в этих наушниках — от эргономичной и легкой конструкции до лучших материалов — призвано обеспечить комфорт. Удивительное удобство даже при длительном ношении — залог максимального удовольствия от любимой музыки.

        Закрытая конструкция отсекает окружающие шумы

        Закрытая конструкция отсекает окружающие шумы

        Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

        Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

        Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м

        Пробуйте свои силы в искусстве микширования. Кабель 1,2 м обеспечит полную свободу движений за пультом во время вечеринки.

        Допустимая мощность 1500 мВт — без искажений даже на высокой громкости

        Высокая допустимая мощность гарантирует превосходный звук на любой громкости и при любом источнике. Слушайте музыку с MP3-плееров, смартфонов, домашних аудиоустройств и микшерных пультов. Даже при высоком уровне громкости или высокой мощности входного сигнала звук остается четким и чистым, без искажений.

        Слушайте, что происходит вокруг и музыку в наушниках в стиле DJ

        Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом

        Для гарантии прочности кабель прошел испытание на 8 000 сгибаний

        Еще на этапе конструирования перед инженерами стоит задача создать прочные и эффективные наушники, качество которых вас не подведет. Конструкция кабельной системы устойчива к сильным рывкам и частым сгибаниям — нагрузкам, превышающим силу воздействия при нормальном повседневном использовании. Для гарантии прочности все модели кабелей проходят строгие испытания на 8 000 сгибаний.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          18–20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          1500 мВт
          Чувствительность
          107 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм

        • Подключения

          Подключение кабеля
          двустороннее

        • Габариты изделия

          ширина
          17  см
          ширина
          6,7  (дюймы)
          высота
          4  см
          высота
          1,6  (дюймы)
          Глубина
          18,5  см
          Глубина
          7,3  (дюймы)
          Вес
          0,1669  кг
          Вес
          0,368  фунта

        • Размеры упаковки

          высота
          25,4  см
          высота
          10  (дюймы)
          ширина
          4,5  см
          ширина
          1,8  (дюймы)
          Глубина
          19,9  см
          Глубина
          7,8  (дюймы)
          Вес нетто
          0,167  кг
          Вес нетто
          0,368  фунта
          Вес брутто
          0,255  кг
          Вес брутто
          0,562  фунта
          Вес упаковки
          0,088  кг
          Вес упаковки
          0,194  фунта
          EAN
          69 23410 71933 8
          Тип размещения на полке
          Оба
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Внешняя упаковка

          Длина
          30,7  см
          Длина
          12,1  (дюймы)
          ширина
          21,4  см
          ширина
          8,4  (дюймы)
          высота
          28,8  см
          высота
          11,3  (дюймы)
          Вес нетто
          1,002  кг
          Вес нетто
          2,209  фунта
          Вес брутто
          1,87  кг
          Вес брутто
          4,123  фунта
          Вес упаковки
          0,868  кг
          Вес упаковки
          1,914  фунта
          GTIN
          1 69 23410 71933 5
          Количество потребительских упаковок
          6

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