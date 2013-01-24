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Плотные динамичные басы
Погрузитесь в музыку, где бы вы ни находились. Модель SHL3105 оснащена 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и обеспечивает воспроизведение насыщенных, глубоких басов. Наушники мощностью 1500 мВт позволяют слушать музыку на высокой громкости без искажений. Чашки наушников поворачиваются на 165°, обеспечивая удобное использование. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плотные динамичные басы
Погрузитесь в музыку, где бы вы ни находились. Модель SHL3105 оснащена 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и обеспечивает воспроизведение насыщенных, глубоких басов. Наушники мощностью 1500 мВт позволяют слушать музыку на высокой громкости без искажений. Чашки наушников поворачиваются на 165°, обеспечивая удобное использование. Узнать обо всех преимуществах
Плотные динамичные басы
Погрузитесь в музыку, где бы вы ни находились. Модель SHL3105 оснащена 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и обеспечивает воспроизведение насыщенных, глубоких басов. Наушники мощностью 1500 мВт позволяют слушать музыку на высокой громкости без искажений. Чашки наушников поворачиваются на 165°, обеспечивая удобное использование. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Плотные динамичные басы
Погрузитесь в музыку, где бы вы ни находились. Модель SHL3105 оснащена 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами и обеспечивает воспроизведение насыщенных, глубоких басов. Наушники мощностью 1500 мВт позволяют слушать музыку на высокой громкости без искажений. Чашки наушников поворачиваются на 165°, обеспечивая удобное использование. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с оголовьем
Цена магазина Philips
Итого:
Излучатели с неодимовыми магнитами отличаются превосходными характеристиками частотного отклика, благодаря которым обеспечивается чистота высоких частот и глубина и четкость басов. Разделение звука также удивительно точное — каждый звуковой нюанс четко слышен в нужный момент — профессиональное решение для микширования треков или полного погружения в музыку на ходу.
Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 165 °. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.
Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома диджейские наушники легко складываются. Продуманный дизайн и тщательный отбор компонентов, а также удачно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников. Модель SHL3100 при складывании становится плоской, а усовершенствованные модели SHL3200 и 3300 складываются в более компактную форму.
Наслаждайтесь великолепным звуком, где бы вы ни находились. Мягкие амбушюры диаметром 85 мм плотно прилегают, обеспечивая отличную изоляцию шума и насыщенность басов. Сводите ли вы треки на вечеринке или просто слушаете музыку в дороге — накладные амбушюры гарантируют вам лучшее звучание любимых песен.
Всё в этих наушниках — от эргономичной и легкой конструкции до лучших материалов — призвано обеспечить комфорт. Удивительное удобство даже при длительном ношении — залог максимального удовольствия от любимой музыки.
Пробуйте свои силы в искусстве микширования. Кабель 1,2 м обеспечит полную свободу движений за пультом во время вечеринки.
Высокая допустимая мощность гарантирует превосходный звук на любой громкости и при любом источнике. Слушайте музыку с MP3-плееров, смартфонов, домашних аудиоустройств и микшерных пультов. Даже при высоком уровне громкости или высокой мощности входного сигнала звук остается четким и чистым, без искажений.
Это двусторонняя ушная накладка для прослушивания одним ухом
Еще на этапе конструирования перед инженерами стоит задача создать прочные и эффективные наушники, качество которых вас не подведет. Конструкция кабельной системы устойчива к сильным рывкам и частым сгибаниям — нагрузкам, превышающим силу воздействия при нормальном повседневном использовании. Для гарантии прочности все модели кабелей проходят строгие испытания на 8 000 сгибаний.
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