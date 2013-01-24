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    Наушники с оголовьем

    SHL4000/10
    Общая оценка / 5
    • Динамичные басы Динамичные басы Динамичные басы
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      Наушники с оголовьем

      SHL4000/10
      Общая оценка / 5

      Динамичные басы

      Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 299.00грн
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      Наушники с оголовьем

      Динамичные басы

      Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

      Динамичные басы

      Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 299.00грн
      Найти похожие продукты

      Наушники с оголовьем

      Динамичные басы

      Классический дизайн оголовья и мягкие поворачивающиеся амбушюры делают использование наушников максимально комфортным даже во время длительного прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Динамичные басы

        Возможность подстройки с помощью поворачивающихся чашек наушников

        • Накладные
        • Черный

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

        Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

        Чашки наушников с мягкими накладками обеспечивают дополнительный комфорт

        Чашки этих наушников Philips имеют мягкие накладки из вспененного материала. Носить эти наушники настолько комфортно, что вы даже не заметите их.

        Поворачивающиеся чашки можно подстроить в зависимости от окружающей обстановки

        Удобный дизайн поворачивающихся чашек наушников для получения фонового звукового сопровождения

        Складные, сверхкомпактные наушники для удобства в поездках

        3 простых приема, чтобы получить по-настоящему компактные наушники, которые идеально подходят для того, чтобы взять с собой музыку в любую поездку

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          40  мВт
          Чувствительность
          102  дБ
          Диаметр излучателя
          32  миллиметра
          Диапазон частот
          18—21 000  Гц

        • Подключения

          Подключение кабеля
          двустороннее
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5 и 6,3  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          Медная

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5—6,3  миллиметра

        • Размеры упаковки

          Глубина
          7,5  см
          Вес брутто
          0,266  кг
          высота
          20  см
          Вес нетто
          0,12  кг
          Вес упаковки
          0,146  кг
          ширина
          19,5  см
          EAN
          69 23410 71014 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,05  кг
          высота
          23  см
          Длина
          24,5  см
          Вес нетто
          0,36  кг
          Вес упаковки
          0,69  кг
          ширина
          21,5  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          1 69 23410 71014 1

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