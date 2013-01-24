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    Наушники с микрофоном

    SHL5005WT/00
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь музыкой Наслаждайтесь музыкой Наслаждайтесь музыкой
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      NULL Наушники с микрофоном

      SHL5005WT/00
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой

      Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      NULL Наушники с микрофоном

      Наслаждайтесь музыкой

      Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

      Наслаждайтесь музыкой

      Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      NULL Наушники с микрофоном

      Наслаждайтесь музыкой

      Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Итого:

        Наслаждайтесь музыкой

        В любом месте!

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактно складываются

        Мягкие подушечки позволят продолжить прослушивание

        Мягкие кожаные подушечки позволят продолжить прослушивание любимых композиций.

        Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

        Оголовье выполнено из легкого материала

        Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки

        Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки

        Шумоизоляция для чистого звучания

        Мягкие подушечки удобно прилегают к уху, подавляя окружающие шумы.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Подпружиненное стальное оголовье для удобства посадки

        Плоское оголовье из нержавеющей стали - легкое и в то же время гибкое, аккуратно и надежно охватывает голову, почти не увеличивая веса.

        Излучатели 32 мм обеспечивают превосходное звучание с глубокими басами

        Излучатели 32 мм обеспечивают превосходное звучание с глубокими басами

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          9–24 000  Гц
          Сопротивление
          24 Oм
          Максимальная входная мощность
          40 мВт
          Чувствительность
          104 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,681  кг
          Вес брутто
          1,501  фунта
          GTIN
          1 69 51613 99144 9
          высота
          8,0  (дюймы)
          высота
          20,4  см
          Длина
          9,8  (дюймы)
          Длина
          24,9  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,318  кг
          Вес упаковки
          0,701  фунта
          ширина
          5,0  (дюймы)
          ширина
          12,8  см
          Вес нетто
          0,363  кг
          Вес нетто
          0,800  фунта

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3,6  см
          Глубина
          1,4  (дюймы)
          EAN
          69 51613 99144 2
          Вес брутто
          0,171  кг
          Вес брутто
          0,377  фунта
          высота
          22,5  см
          высота
          8,9  (дюймы)
          Вес нетто
          0,267  фунта
          Вес нетто
          0,121  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,110  фунта
          Вес упаковки
          0,05  кг
          ширина
          6,8  (дюймы)
          ширина
          17,2  см
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба

        • UPC

          UPC
          8 89446 00823 4

        • Дизайн

          цвет
          Белый

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