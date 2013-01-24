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    Наушники с оголовьем

    SHL5011/10
    Общая оценка / 5
    • Наслаждайтесь музыкой Наслаждайтесь музыкой Наслаждайтесь музыкой
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      Наушники с оголовьем

      SHL5011/10
      Общая оценка / 5

      Наслаждайтесь музыкой

      Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с оголовьем

      Наслаждайтесь музыкой

      Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.

      Наслаждайтесь музыкой

      Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с оголовьем

      Наслаждайтесь музыкой

      Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Наслаждайтесь музыкой

        В любом месте!

        Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

        Оголовье выполнено из легкого материала

        Излучатели 30 мм обеспечивают превосходное звучание с мощными басами

        Излучатели 30 мм обеспечивают превосходное звучание с мощными басами

        Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки

        Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки

        Шумоизоляция для чистого звучания

        Мягкие подушечки удобно прилегают к уху, подавляя окружающие шумы.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Подпружиненное стальное оголовье для удобства посадки

        Плоское оголовье из нержавеющей стали - легкое и в то же время гибкое, аккуратно и надежно охватывает голову, почти не увеличивая веса.

        Мягкие подушечки позволят продолжить прослушивание

        Мягкие кожаные подушечки позволят продолжить прослушивание любимых композиций.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          10 - 28 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр излучателя
          30 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          69 23410 71029 8
          Глубина
          8  см
          Вес брутто
          0,369  кг
          высота
          20  см
          Вес нетто
          0,123  кг
          Вес упаковки
          0,246  кг
          ширина
          19,5  см

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          1,3  кг
          высота
          21,6  см
          Длина
          25  см
          Вес нетто
          0,369  кг
          Вес упаковки
          0,931  кг
          ширина
          20,3  см
          GTIN
          1 69 23410 71029 5

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