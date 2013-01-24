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Наслаждайтесь музыкой
Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой
Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.
Наслаждайтесь музыкой
Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой
Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.
Наушники с оголовьем
Цена магазина Philips
Итого:
Оголовье выполнено из легкого материала
Излучатели 30 мм обеспечивают превосходное звучание с мощными басами
Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки
Мягкие подушечки удобно прилегают к уху, подавляя окружающие шумы.
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Плоское оголовье из нержавеющей стали - легкое и в то же время гибкое, аккуратно и надежно охватывает голову, почти не увеличивая веса.
Мягкие кожаные подушечки позволят продолжить прослушивание любимых композиций.
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