Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.