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С мощными динамическими басами
Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С мощными динамическими басами
Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах
С мощными динамическими басами
Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С мощными динамическими басами
Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с микрофоном
Цена магазина Philips
Итого:
Прочувствуйте музыку, как никогда ранее, с мощными 40-мм излучателями, которые создают глубокое динамичное басовое звучание. Благодаря опыту создания идеального звука Philips вы можете быть уверены, что наушники CitiScape обеспечат живое и чистое воспроизведение музыки, где бы вы ни находились.
Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.
Мягкое и легкое оголовье имеет перфорацию для отвода тепла, выделяющегося при ношении наушников CitiScape.
Сверхмягкие гибкие амбушюры обеспечивает комфортную и безопасную посадку наушников для идеальной шумоизоляции. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в наслаждение музыкой. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.
Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, благодаря звукоизолирующим накладным амбушюрам. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Вы сможете оценить все детали звучания ваших любимых композиций.
Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.
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Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия