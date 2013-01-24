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    Наушники с микрофоном

    SHL5205PP/10
    Общая оценка / 5
    • С мощными динамическими басами С мощными динамическими басами С мощными динамическими басами
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      Наушники с микрофоном

      SHL5205PP/10
      Общая оценка / 5

      С мощными динамическими басами

      Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с микрофоном

      С мощными динамическими басами

      Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах

      С мощными динамическими басами

      Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с микрофоном

      С мощными динамическими басами

      Превосходный дизайн наушников CitiScape Shibuya — это воплощение элегантной простоты с намеком на японскую поп-культуру. Легкое дышащее оголовье и облегающие звукоизолирующие амбушюры обеспечивают идеальную посадку и комфорт для полного погружения в музыку с мощными басами. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        С мощными динамическими басами

        и звукоизолирующими амбушюрами

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкое оголовье
        • Односторонний плоский кабель
        Мощные излучатели 40 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

        Мощные излучатели 40 мм обеспечивают глубокие динамичные басы

        Прочувствуйте музыку, как никогда ранее, с мощными 40-мм излучателями, которые создают глубокое динамичное басовое звучание. Благодаря опыту создания идеального звука Philips вы можете быть уверены, что наушники CitiScape обеспечат живое и чистое воспроизведение музыки, где бы вы ни находились.

        Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

        Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

        Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

        Мягкое дышащее оголовье для комфортного прослушивания в течение многих часов

        Мягкое дышащее оголовье для комфортного прослушивания в течение многих часов

        Мягкое и легкое оголовье имеет перфорацию для отвода тепла, выделяющегося при ношении наушников CitiScape.

        Мягкие амбушюры из пеноматериала для подлинного комфорта и наслаждения музыкой

        Мягкие амбушюры из пеноматериала для подлинного комфорта и наслаждения музыкой

        Сверхмягкие гибкие амбушюры обеспечивает комфортную и безопасную посадку наушников для идеальной шумоизоляции. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в наслаждение музыкой. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.

        Звукоизолирующие накладные амбушюры не пропускают шум города

        Звукоизолирующие накладные амбушюры не пропускают шум города

        Живите в ритме города, не обращая внимания на его шум, благодаря звукоизолирующим накладным амбушюрам. Благодаря невероятно мягкому покрытию они плотно прилегают к уху, обеспечивая комфорт при длительном ношении. Вы сможете оценить все детали звучания ваших любимых композиций.

        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          10 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          103 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подходит для:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          69 23410 71334 3
          Глубина
          8  см
          Вес брутто
          0,4  кг
          высота
          20  см
          Вес нетто
          0,176  кг
          Вес упаковки
          0,224  кг
          ширина
          19,5  см
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          1,502  кг
          высота
          24  см
          Длина
          26,5  см
          Вес нетто
          0,528  кг
          Вес упаковки
          0,974  кг
          ширина
          21,5  см
          GTIN
          1 69 23410 71334 0

        • Габариты изделия

          Глубина
          7,5  см
          высота
          18,5  см
          Вес
          0,176  кг
          ширина
          17,5  см

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