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    Наушники с оголовьем CitiScape

    SHL5605FB/10
    Общая оценка / 5
    • Погружение в четкий естественный звук Погружение в четкий естественный звук Погружение в четкий естественный звук
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      Наушники с оголовьем CitiScape

      SHL5605FB/10
      Общая оценка / 5

      Погружение в четкий естественный звук

      Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян тенденциями городской моды. Элементы денима подчеркнут ваш вкус, а удобные звукоизолирующие амбушюры MusicSeal позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с оголовьем CitiScape

      Погружение в четкий естественный звук

      Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян тенденциями городской моды. Элементы денима подчеркнут ваш вкус, а удобные звукоизолирующие амбушюры MusicSeal позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      Погружение в четкий естественный звук

      Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян тенденциями городской моды. Элементы денима подчеркнут ваш вкус, а удобные звукоизолирующие амбушюры MusicSeal позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с оголовьем CitiScape

      Погружение в четкий естественный звук

      Дизайн наушников CitiScape Downtown навеян тенденциями городской моды. Элементы денима подчеркнут ваш вкус, а удобные звукоизолирующие амбушюры MusicSeal позволят в полной мере насладиться любимой музыкой. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с оголовьем CitiScape

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Погружение в четкий естественный звук

        с MusicSeal для изоляции звука

        • Downtown
        • Накладные
        • Черный
        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Переключение из режима прослушивания музыки в режим разговора благодаря встроенному микрофону

        Благодаря микрофону, встроенному в наушники CitiScape, вы можете без труда переключаться из режима прослушивания музыки в режим разговора. Слушайте музыку — и оставайтесь на связи с теми, кто вам дорог.

        Точно настроенные 40-мм излучатели обеспечивают естественное, чистое звучание

        Точно настроенные 40-мм излучатели обеспечивают естественное, чистое звучание

        Погрузитесь в кристально чистое, естественное звучание с идеально настроенными 40-мм излучателями. Благодаря опыту создания идеального звука Philips ваши наушники CitiScape с высочайшей точностью воспроизводят естественное звучание музыки для подлинного наслаждения любимыми композициями на ходу.

        Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

        Изолирующая конструкция MusicSeal оставляет наслаждение музыкой только для вас

        Какую бы музыку вы ни слушали — жесткие гитарные риффы фанк-металлической группы или легкое сопрано оперной дивы — наушники CitiScape со звукоизолирующей конструкцией MusicSeal оставят наслаждение ею только для вас. Благодаря двухслойным стенкам чашек наушников и плотному соединению между амбушюрами и корпусом наушников эта инновационная конструкция не пропускает ни единой нотки. И при этом внешний шум не достигает ваших ушей и не мешает наслаждаться звуками музыки.

        Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

        Мягкие амбушюры, запоминающие форму, помогают вам полностью погрузиться в музыку

        Сверхмягкие гибкие амбушюры, запоминающие форму, обеспечивает комфортную и надежную посадку наушников Philips и идеальную шумоизоляцию. При любой форме головы они идеально прилегают к уху и помогают полностью погрузиться в музыку. Они настолько удобны, что вы можете даже совсем забыть о них.

        Оголовье, обтянуто мягким и всегда актуальным джинсовым материалом для стиля и комфорта

        Оголовье, обтянуто мягким и всегда актуальным джинсовым материалом для стиля и комфорта

        Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы

        Забудьте о клубках из проводов в вашей сумке. Плоский кабель с защитой от спутывания длиной 1,2 м не перекручивается и не завязывается в узлы — никогда. Теперь вы можете сосредоточиться на главном, наслаждаясь любимой музыкой, где бы вы ни находились.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          18 —22 000  Гц
          Сопротивление
          30 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          40 мВт
          Чувствительность
          104 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          Медь

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Позолоченный, 24 к
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Подходит для:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
          Дополнительный разъем
          Для более ранних моделей Nokia, Sony Ericsson и SAMSUNG требуется дополнительный разъем. Для получения помощи обратитесь в центр поддержки потребителей на веб-сайте www.support.philips.com.
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)
          Подключение кабеля
          одностороннее

        • Габариты изделия

          ширина
          17,5  см
          высота
          18,5  см
          Глубина
          7,5  см
          Вес
          0,174  кг

        • Размеры упаковки

          высота
          20  см
          ширина
          17  см
          Глубина
          8  см
          Вес нетто
          0,174  кг
          Вес брутто
          0,398  кг
          Вес упаковки
          0,224  кг
          EAN
          69 23410 72064 8
          Тип размещения на полке
          Макетная
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Макетная

        • Внешняя упаковка

          Длина
          26,5  см
          ширина
          21,5  см
          высота
          24  см
          Вес нетто
          0,522  кг
          Вес брутто
          1,39  кг
          Вес упаковки
          0,868  кг
          GTIN
          1 69 23410 72064 5
          Количество потребительских упаковок
          3

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